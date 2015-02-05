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5 февраля, 20:33

Скорость поездов в московском метро увеличилась до 80 км в час

метро составы скорость движения

Фото: M24.ru

Московский метрополитен повысил скорость движения поездов на некоторых участках линий для удобства пассажиров, сообщили M24.ru в пресс-службе подземки. В среднем скорость возросла на 5-20 километров в час.

Так, на Кольцевой линии скорость поездов увеличена с 60 до 80 километров в час, а на участке "Планерная" - "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии скоростной показатель подняли до 75 километров в час.

Как пояснили в метро, это повысит пропускную способность линий и сократит интервалы между поездами. Теперь составы не будут стоять в тоннелях, а на станциях удастся избежать наплыва пассажиров.

Изменения направлены только на повышение скорости движения поездов, понижения нигде не было, добавили в пресс-службе.

"Большая Москва": Московское метро

Ранее сообщалось, что с 2017 года новые поезда в московском метро перейдут на полуавтоматический режим. При этом от машинистов отказываться не будут.

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Машинисты будут контролировать открытие и закрытие дверей в поездах, следить за безопасностью посадки и высадки пассажиров и работоспособностью всех систем состава. При необходимости машинист сможет приостановить действие системы автоведения и управлять поездом самостоятельно.

Работа поездов в полуавтоматическом режиме должна свести к минимуму влияние человеческого фактора.

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