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04 августа 2014, 15:46

В столичном метро бесплатно раздали 60 тысяч бутылок воды

метро жара вода вендинговые аппараты раздача воды

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники метрополитена продолжают раздавать пассажирам питьевую воду из-за жаркой погоды, установившейся в Москве. Всего за последние несколько дней роздано 60 тысяч бутылок, сообщает пресс-служба метро.

Бесплатную воду раздают на тех станциях, где температура воздуха устойчиво превышает +28 градусов. 4 августа взять ее можно в вендинговых автоматах на "Кузьминках", "Текстильщиках", "Рязанском проспекте", "Соколе" и "Беляеве".

На тех станциях, где так же жарко, но нет автоматов, воду раздают сотрудники метро. Получить ее можно на платформах:

  • "Речной вокзал"
  • "Волгоградский проспект"
  • "Пролетарская"
  • "Водный стадион"
  • "Тверская"
  • "Калужская"
  • "Войковская"

    • Эти станции не омываются грунтовыми водами, и температура в них повышается намного быстрее, отметили в пресс-службе.

    Всего в метро работают 16 вендинговых автоматов с водой на 10 станциях: "Сокол", "Дмитровская", "Тимирязевская", "Петровско-Разумовская", "Савеловская", "Текстильщики". А также "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Беляево" и "Аэропорт". Автоматы ежедневно пополняются водой. Когда температура превышает 28 градусов, аппараты перепрограммируются на бесплатную выдачу воды.

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    По данным МЧС, 4 августа с 14.00 до 19.00 воздух в столице прогреется до 30 градусов. В ведомстве предупреждают, что у горожан из-за жары могут снизиться работоспособность и внимание. Специалисты советуют пить достаточно жидкости, носить одежду из натуральных тканей и головные уборы.

    5 августа могут выпасть осадки, но всю неделю воздух в Москве будет прогреваться до 28-30 градусов. Метеорологи прогнозируют, что жара установилась на продолжительное время. По предварительным данным, она может продлиться до конца первой декады августа.

    Напомним, что июль 2014 года стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков. Это всего 5 процентов от месячной нормы. В августе сильная жара продолжилась - как в Москве, так и в Подмосковье.

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