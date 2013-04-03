В метро установят 90 терминалов с данными о загруженности линий

Фото: ИТАР-ТАСС

В переходах и вестибюлях станций метро установят 91 терминал с информацией о загруженности линий и работе подземки, сообщили M24.ru в Московском метрополитене.

Автоматы появятся на 62 станциях всех линий, кроме Каховской. В частности, на Кольцевой линии поставят 15 таких терминалов, на Сокольнической автоматы загруженности подземки поставят на станциях "Библиотека им. Ленина", "Охотный Ряд", "Воробьевы Горы", "Ул. Подбельского" и "Черкизовская". На Арбатско-Покровской терминалы появятся на станциях "Курская", "Площадь революции", "Арбатская", "Славянский бульвар", "Мякинино", "Волоколамская" и "Митино". При этом больше всего автоматов установят как раз на "Волоколамской" (три штуки) и "Митино" (пять штук). На остальных станциях будет в основном по 1 - 2 автоматам – в переходе и вестибюлях.

Как пояснили M24.ru в Московском метрополитене, самих терминалов пока нет, предприятие только подобрало для них места. "Поставить автоматы будет предложено инвесторам, конкурс, скорее всего, объявим осенью, - отметил собеседник M24.ru в метрополитене. – Это могут быть и банковские структуры, и платежные системы. Они смогут через терминалы также предлагать свои услуги, например, оплату мобильной связи". Представитель московской подземки добавил, что сейчас метрополитен рассчитывает стоимость аренды для владельцев терминалов.

Совладелец Qiwi Борис Ким сообщил M24.ru, что сейчас терминалов платежных систем в подземке нет. "Они стоят только в переходах, принадлежащих не метрополитену, а "Гормосту", - пояснил он. – Прийти на эту площадку нам, конечно, было бы очень интересно, причем как на центральные станции, так и на конечные, на них тоже хороший пассажиропоток, так как они обычно бывают пересадочными между метро и наземным транспортом". При этом Ким пока затруднился ответить, выйдут ли агенты компании – владельцы терминалов – на тендер, когда он будет объявлен метрополитеном. "Здесь все зависит от стоимости аренды, которая пока не рассчитана", - подчеркнул совладелец Qiwi.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков рассказал, что на сегодняшний день наиболее загруженными станциями московской подземки считаются "Юго-Западная", "Выхино", "вокзальные" станции, в частности, "Комсомольская", а также те, куда пассажиров подвозят автобусы и электрички – "Царицыно", "Текстильщики", "Бульвар Дмитрия Донского" и т.д. "В терминалах, если они появятся в вестибюлях метро, платежная функция будет использоваться, конечно, чаще, чем информационная, - полагает Свириденков. – Однако данные о загруженности тоже будут весьма полезны, особенно для тех, кто может варьировать свой маршрут. Например, проехать большее число станций, но с одной пересадкой, а не с двумя через "кольцо".

По словам Свириденкова, сегодня альтернатив у пассажиров не так много, особенно в часы пик, но после того, как будет построен Третий пересадочный контур, выбор маршрута станет более актуальным. У метрополитена есть возможности рассчитывать загруженность линий в режиме онлайн, так как ведется регистрация всех пассажиров, проходящих через турникеты, кроме того, переходы и станции оснащены камерами видеонаблюдения.

Эксперт уверен, что информация о работе Московского метрополитена в терминалах тоже нужна. "Время работы разных станций может серьезно отличаться, это далеко не все знают", - подчеркнул он. Так, к примеру, южный вестибюль Черкизовской открывается в 5.25 и работает до 1.00, а северный вестибюль той же станции открыт с 7.00 до 22.00. "Пассажирам было бы также интересно узнать, когда через какие станции проходит последний поезд, этих данных нет нигде", - отметил Свириденков. Он добавил, что в терминалах нужна также информация о том, когда поезда на тех или иных линиях следуют с увеличенными интервалами, где временно закрыты выходы или не работают эскалаторы.

Маргарита Верховская