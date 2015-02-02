Метро придет в Солнцево и Ново-Переделкино в 2017 году - Собянин

Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию "Ломоносовский проспект"

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от "Парка Победы" до "Раменок" завершат через год, в Солнцево и Ново-Переделкино метро придет в 2017 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции "Ломоносовский проспект".

"Мы находимся на одной из важнейших строек Московского метро – Калининско-Солнцевской линии, – которая сейчас вступает в завершающую стадию. Через год с небольшим будет закончено строительство участка от "Парка Победы" до "Раменок". А затем в 2017 году метро придет в Солнцево и Ново-Переделкино. Новая линия улучшит транспортное обслуживание 600 тысяч человек", - сообщил Собянин.

Какой будет Калининско-Солнцевская линия метро

Мэр отметил, что станция "Ломоносовский проспект" практически построена, завершена прокладка тоннелей в обе стороны: до "Раменок" и "Парка Победы". При этом после ее открытия МГУ будет обслуживаться сразу двумя станциями метро на разных ветках.

"Современный успешный вуз немыслим без хорошей транспортной доступности. И мы эту доступность обеспечиваем", - добавил мэр.

Метро придет в Солнцево и Ново-Переделкино в 2017 году

Напомним, строительство нового участка подземки - Калининско-Солнцевской линии - проходит поэтапно. Первый этап – участок "Деловой центр" – "Парк Победы" ввели в эксплуатацию в начале 2014 года, второй этап - участок "Парк Победы" – "Раменки" построят к 2016 году.

Третий этап - участок "Раменки" – "Рассказовка" с будет завершен в 2017 году. На завершающем этапе планируется построить участок линии с тремя станциями от "Делового центра" до "Третьяковской".

После завершения строительства в 2020 году в столице появится новая диаметральная линия метрополитена – Калининско-Солнцевская, к ней присоединят и строящийся западный участок Калининской линии.

Отметим, что "желтая ветка" пойдет на юг, чтобы связать с центром города районы Солнцево и Ново-Переделкино. Общая протяженность ветки составит 24 километра, всего будет построено 12 станций.

Оформление каждой из станций будет выбрано в ходе конкурса, в котором примут участие ведущие российские дизайнеры и архитекторы. Вестибюли, эскалаторы, лестницы, платформы, подземные переходы и павильоны станций будут оформлены в авторском стиле.