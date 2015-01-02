Бесплатные автобусы маршрута "М" перевезли в пятницу свыше 93,5 тысяч человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Бесплатные автобусы от метро "Университет" до станции "Тропарево" перевезли 2 января свыше 93,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Сейчас на маршруте "М" курсируют 130 компенсационных автобусов. Как отмечают в ведомстве, движение составов осуществляется с минимальными интервалами – от 30 секунд до 2 минут. При этом салоны автобусов не переполнены, давки не наблюдается.

Напомним, со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок Сокольнической линии от метро "Тропарево" до "Университета". Это время необходимо специалистам на подключение оборудования для новых платформ: "Румянцево" и "Саларьево". Закрытый участок возобновит работу в 05.30 6 января.

В период со 2 по 5 января между закрытыми станциями будут курсировать бесплатные автобусы с остановками: "Метро "Университет", "Метро "Проспект Вернадского", "Метро "Юго-Западная", "Тропарево".

Кроме того, остановки "Метро "Юго-Западная" (при следовании к метро "Тропарево") маршрутов автобуса № 227, 785 и "Метро "Юго-Западная" троллейбуса № 34 переносятся на 30 метров вперед и совмещаются с одноименной остановкой маршрутов автобуса № 226, 250, 261, 667, 688.

Остановка на посадку "Метро "Юго-Западная" маршрутов автобуса № 611с, 802 и одноименная остановка на высадку маршрутов автобуса № 196, 611, 630, 642, 785, 890 совмещаются с остановкой "Проспект Вернадского, 113" маршрутов автобуса № 66, 196, 227, 281, 611, 630, 707, 785, 802.

Остановка "Проспект Вернадского" маршрутов автобуса № 153, 224, 616, троллейбуса № 34 переносится на 25 метров назад, к дому 37, корпус 3 по проспекту Вернадского.