На свое 80-летие подземка возродит проект "Голоса метро"

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Cтоличный метрополитен возродит к своему 80-летию проект "Голоса метро". Праздник будет отмечаться в середине мая следующего года, сообщил начальник метро Дмитрий Пегов

"Пассажирам очень понравилась идея проекта "Голоса метро", поэтому я думаю, что к празднику 80-летия метрополитена мы его возродим. Например, уже есть предложение от Олега Табакова", - цитирует Пегова агентство ИТАР-ТАСС.

Напомним, что проект "Голоса метро" впервые запустили 15 мая 2004 года. Тогда голоса Юрия Яковлева, Людмилы Гурченко, Александра Ширвиндта, Леонида Ярмольника и других знаменитостей звучали в поездах на Сокольнической линии.

Однако пока не известно, на каких именно линиях и чьими голосами будут объявлять станции подземки.

Кроме того, Пегов отметил, что в будущем в московском метро будут использоваться и музыкальные программы. "В такие дни, как День знаний, День города, День Победы, будут звучать тематические музыкальные произведения, мы будем продолжать эту традицию", - добавил начальник метро.

Сам проект был приурочен к 70-летию столичного метро. Голоса актеров и певцов еще на протяжении двух недель звучали в подземке.

Отметим, ранее Дмитрий Пегов также сообщил, что теперь буква "М" над станциями метро будет гореть и по ночам. По его словам, столичный подземный транспорт является архитектурным и культурным памятником, своего рода визитной карточкой Москвы.

"Мы чтим традиции Московского метрополитена, и сохраняем всеми давно полюбившуюся букву "М", – сказал Пегов. – Раньше буква "М" выключалась с окончанием работы метро. Недавно нами было принято решение оставить ее включенной на ночь – такие пожелания высказали пассажиры".