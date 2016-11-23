Мемориальную доску Евгению Примакову откроют 28 ноября

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Мемориальную доску в память о советском и российском государственном и политическом деятеле Евгении Примакове откроют в столице 28 ноября, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Бронзовую памятную доску установят на доме №3 по Скатертному переулку, где жил Примаков.
В церемонии открытия примут участие представители федеральных и столичных органов власти, а также друзья и родственники государственного деятеля.
За свою жизнь Евгений Примаков получил большое количество наград – Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден за заслуги перед Отечеством I степени и другие.
Скончался он 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.