Мемориальную доску Евгению Примакову откроют 28 ноября

Мемориальную доску в память о советском и российском государственном и политическом деятеле Евгении Примакове откроют в столице 28 ноября, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Бронзовую памятную доску установят на доме №3 по Скатертному переулку, где жил Примаков.

В церемонии открытия примут участие представители федеральных и столичных органов власти, а также друзья и родственники государственного деятеля.

Евгений Примаков – председатель совета Союза Верховного Совета СССР (1989–1990), директор Службы внешней разведки России (1991–1996), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991), министр иностранных дел РФ (1996–1998), председатель правительства России (1998–1999). С 2001 по 2011 год он занимал пост президента Торгово-промышленной палаты России.

За свою жизнь Евгений Примаков получил большое количество наград – Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден за заслуги перед Отечеством I степени и другие.

Скончался он 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

