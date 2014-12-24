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Мэр Москвы

24 декабря 2014, 19:15

Мощность ТЭЦ, питающей северо-запад столицы, увеличена в два раза

мэр Москвы электроэнергия отопление ТЭЦ Мосэнерго Алексей Миллер Сергей Собянин энергоблоки

Сергей Собянин принял участие в открытии нового энергоблока ТЭЦ-16

Сергей Собянин вместе с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером запустили новый энергоблок на ТЭЦ-16 в районе Хорошово-Мневники.

Мэр отметил, что ввод энергоблока практически удвоит мощности ТЭЦ, которая снабжает теплом и электричеством северо-запад Москвы. До запуска блока мощность теплоэлектроцентрали составляла 360 мегаватт, теперь же она вырастет до 781 мегаватта.

По словам Сергея Собянина, это уже пятый заработавший в Москве энергоблок нового поколения. Он позволит снизить расход топлива и уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

"Введение такого современного энергоблока улучшает не только надежность обеспечения, не только экологию города, но и экономичность работы всей ТЭЦ", - сказал мэр.

Собянин добавил, что в следующем году "Мосэнерго" запустит два новых парогазовых энергоблока на ТЭЦ-20 и ТЭЦ-12, они будут обладать мощностью 420 и 220 мегаватт соответственно.

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ТЭЦ-16 в Хорошеве-Мневниках введена в эксплуатацию в 1955 году. Ее электрическая мощность без учета новой парогазовой установки составляла 360 мегаватт, тепловая - 1448 Гкал/час. Электростанция обеспечивает тепло- и электроснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада Москвы с населением более 1,5 миллионов человек.

История вопроса

Строительство нового парогазового энергоблока мощностью 420 мегаватт началось в декабре 2011 года на месте бывшего угольного хозяйства ТЭЦ-16. В рамках проекта был возведен главный корпус энергоблока, построена вентиляторная градирня, смонтированы технические узлы и оборудование. В состав основного оборудования энергоблока вошли газовая и паровая турбины производства Siemens и трехконтурный котел-утилизатор отечественного производства (ЭМАльянс). Энергоблок является одним из самых современных в России. Его КПД достигает рекордных для отечественной электроэнергетики показателей - 58,2 процента. При этом он потребляет на 15-20 процентов меньше топлива по сравнению с традиционными паро-силовыми блоками. Энергоблок был построен за счет собственных средств "Мосэнерго", без привлечения денег из городского бюджета.


Напомним, первый энергоблок нового поколения был построен в Москве на ТЭЦ-26 рамках программы по обновлению оборудования "Мосэнерго".

Сейчас в состав "Мосэнерго" входят 15 электростанций общей электрической мощностью 12,3 тысячи мегаватт и тепловой мощностью 35,1 тысячи гигакалорий в час. Электростанции компании поставляют около 60 процентов электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают 70 процентов потребностей Москвы в тепловой энергии.

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