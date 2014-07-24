Собянин переназначил Кравчука на пост замглавы Мосгосстройнадзора

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Сергей Собянин переназначил Анатолия Кравчука на пост заместителя главы Мосгосстройнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Москвы.

С чиновником заключен служебный контракт до 31 мая 2019 года.

Кравчук работал в должности заместителя председателя Мосгосстройнадзора в течение нескольких лет.

Напомним, что последние кадровые перестановки Мэр Москвы произвел накануне, когда назначил Вадима Юрьева новым руководителем ГКУ "Центр организации дорожного движения" взамен уволившегося по собственному желанию Михаила Порташникова.