Прожиточный минимум в Москве достиг 9,5 тысяч рублей

ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в Москве за II квартал 2012 года.

В расчете на душу населения прожиточный минимум достиг 9 тысяч 437 рублей, что на 1,8% выше, чем в I квартале 2012 года (9 тысяч 265 рублей), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской администрации.

Для трудоспособного населения этот показатель вырос до 10 тысяч 677 рублей против 10 тысяч 490 рублей в I квартале, для пенсионеров - до 6 тысяч 466 рублей (6 тысяч 326 рублей в I квартале), для детей - до 8 тысяч 124 рублей (7 тысяч 972 рублей).

Напомним, что в Московской области величина прожиточного минимума во II квартале составила 6 тысяч 987 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Подмосковье с 1 января 2012 года составляет 9 тысяч рублей, что почти на 1,5 тысячи рублей (17%) больше уровня 2011 года. Таким образом, впервые с начала финансового кризиса зарплата в Подмосковье превысила размер прожиточного минимума.