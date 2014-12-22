Смертность от инфарктов в столице снизилась вдвое – Собянин

Смертность от инфарктов в клиниках Москвы снизилась в 2 раза - Собянин

Число смертей от инфарктов в больницах Москвы уменьшилось в два раза, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра недавно организованного центра атеротромбоза в городской клинической больнице №23.

"За последнее время в Москве открылись 22 таких центра. В результате оснащения техникой и выстраивания логистики смертность от инфарктов снизилась в два раза", - сказал мэр.

Как отметил главный кардиолог Москвы Александр Шпектор, центры работают круглосуточно и ежедневно. "Скорая помощь доставляет по звонку с инфарктом только в эти центры, время от звонка до приезда – 50-55 минут, а в течение 30 минут больной уже в операционной", - добавил врач.

Также Собянин отметил, что ГКБ №23 одной из первых в Москве перешла на модель работы "университетской клиники" – там профессора и преподаватели кафедры кардиологии МГМСУ им. Евдокимова совмещают преподавание и науку с лечебной деятельностью. "Профессора должны участвовать в лечении больных, наука, учеба и практика должны быть тесно связаны между собой", - сказал мэр.

Добавим, что научная лаборатория Центра атеротромбоза сотрудничает с ведущими международными центрами, занимающимися вопросами атеросклероза и тромбоза. В рамках этого сотрудничества правительство России выделило научной лаборатории "мегагрант" в размере 112,5 млн рублей на проведение исследований в области атеросклероза.

В ходе реализации программы модернизации здравоохранения в ГКБ № 23 поставили 723 единицы медицинского оборудования. В самой больнице помимо центра атеротромбоза также есть центр персонализированной медицины, центр остеомиелитов, центр гнойной торакальной хирургии, кафедра общей хирургии и кафедра акушерства и гинекологии.

Как развивается столичное здравоохранение

Ранее Сергей Собянин отмечал, что столичные медучреждения "получат новый стандарт комфорта" - нахождение в больничных палах 2-4 человек, новые санузлы и современные вентиляционные системы.

При этом финансирование больниц в столице увеличится примерно в три раза, повышение запланировано по 106 медико-экономическим стандартам. Например, расходы на родовспоможение при нормальных родах увеличатся с 6 до 24 тысяч рублей, расходы на выхаживание новорожденных с врожденной аномалией пищеварения - с 61 до 122 тысяч рублей, расходы на лечение множественных переломов - с 56 до 141 тысячи рублей.

Сергей Собянин осмотрел Центр атеротромбоза в ГКБ №23

Директор московского фонда ОМС Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что в 2015 году организация потратит дополнительные 12 миллиардов рублей и обеспечит современные и качественные медикаменты и расходные материалы за счет увеличения тарифов. "Московский фонд ОМС будет обеспечивать полный контроль качества медицинской помощи, и пациенты ни копейки собственных денег не должны потратить при получении этой медицинской помощи", - сказал он.