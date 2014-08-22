Продовольственные ярмарки решат проблему ограничения ввоза продуктов - Собянин

На Семеновской площади открылись торговые ряды

Региональные продовольственные ярмарки решат проблему ограничения ввоза продуктов, возникшую из-за санкций, сообщил Сергей Собянин 22 августа. Мэр Москвы открыл фестиваль региональных ярмарок, в рамках которого открылись 73 точки продаж продуктов, привезенных из разных уголков страны, которые будут работать ежедневно.

"Производители будут делать все, чтобы решить проблему, связанную с ограничением ввоза продуктов, санкциями, сделают все, чтобы москвичи не почувствовали неудобств. Займут нишу европейских поставщиков", - подчеркнул он.

Участниками гастрономического фестиваля "Региональные ярмарки", таким образом, стали фермеры и товаропроизводители из Крыма, Марий Эл, Чувашии, Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей. Также свои продукты привезли на ярмарки жители Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Приобрести на ярмарках удастся самые разные продовольственные товары - овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. В рамках фестиваля, помимо торговли, будет организована также культурная и развлекательная программа.

Гостей "Региональных ярмарок" ждут:

знакомство с технологиями производства продуктов,

мастер-классы шеф-поваров и мастеров-ремесленников,

дегустации национальных блюд,

игры, конкурсы, уроки танцев,

выступления творческих коллективов.

на Семеновской площади

Всего в Москве заработают 73 региональные ярмарки - во всех административных округах города, кроме ТиНАО. Так,открылась региональная ярмарка Белгородской области. Декор площадки выполнен в стилистике региона. Помимо продуктов, приобрести здесь удастся также изделия белгородских ремесленников. Развлекать посетителей ярмарки будут фольклорные коллективы, клоуны, скоморохи-акробаты.

В свою очередь, на Тверской площади организовали эко-базар "Есть время есть". В местных шале можно купить натуральные продукты из разных регионов России: мясную и молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи и некоторые деликатесы.

Гостей Тверской ждут мастер-классы от шеф-поваров столичных ресторанов, уроки по сервировке стола и изготовлению домашнего декора, кулинарные конкурсы, театральные постановки, живая музыка.

Еще одна ярмарка уже открыта на Профсоюзной улице. Здесь можно приобрести товары из республики Азербайджан: яблоки, персики, лимоны, фейхуа, виноград, груши, абрикосы, персики, сливы, апельсины, яйву. Кроме того, москвичей здесь ждут бакинские помидоры и огурцы, зелень, арбузы, дыни, картофель, орехи и сухофрукты, мясо, птица, восточные сладости (пахлава, шекербура, мутвки). Товары привезены из таких районов Азербайджана, как Губа, Шанкир, Ленкорань, Кедабске, Гянджа-Газах. По выходным на площадке будут выступать музыканты и танцоры. Кроме того, 24 августа в 12.00 здесь состоится мастер-класс шеф-повара, который приготовит национальные азербайджанские блюда.

В Новопушкинском сквере работает ярмарка "Из Армении с любовью". Посетителям предлагают спелые фрукты и овощи, бастурму и суджук, взбитое мясо и ишли-кюфту, мацон, тан, хаш. Можно приобрести минеральные воды, фруктовую пастилу, варенье из баклажана, традиционную армянскую выпечку, сухофрукты. Здесь также организуют кулинарную библиотеку. В рамках фестиваля на площадке пройдет "День шашлыка". Для будут работать скалодром с батутом, площадка для мини-гольфа, пройдут уроки рисования на мольберте.

Напомним, что о проведении фестиваля продовольственных ярмарок в столице в начале августа Сергей Собянин. Он также поручил подготовить предложения по расширению поставок продуктов в Москву в связи запретом на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Если теперь, в рамках фестиваля, ярмарки региональных производителей будут до конца сентября работать ежедневно, то ранее они проводились периодически. Так, на одну неделю в город приезжали товаропроизводители из Тверской области, на другую - из Белоруссии и так далее. Кроме того, раньше ярмарки региональных производителей располагались на небольшом количестве площадок, теперь же в городе их будет более 70.

Как ранее сообщал M24.ru, некоторые из региональных ярмарок начали открываться в столице еще 18 августа. Фестиваль стал продолжением "Московского варенья", которое прошло в городе с 8 по 17 августа. Площадки сладкого праздника посетили 5,5 миллионов человек, они приобрели более 4,8 миллионов банок варенья.