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Мэр Москвы

22 июля 2014, 10:50

В Москве создан комитет по торговому обслуживанию фестивалей

мэр Москвы фестивали постановления Наталья Сергунина комитеты Сергей Собянин

Фото: M24.ru

В Москве организован комитет по обеспечению торгового обслуживания фестивалей. Его возглавила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Соответствующее постановление, подписанное Сергеем Собяниным 18 июля, размещено на сайте московского правительства.

Деятельность комитета будет направлена на разработку единой политики в отношении торгового обслуживания городских фестивальных мероприятий в столице. Комитет будет утверждать перечень городских фестивальных мероприятий, их организаторов, сроки и места проведения каждого мероприятииия. Кроме того, совместно с организаторами комитет будет организовывать и проводить фестивали.

В состав комитета вошли глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель департамента культуры Сергей Капков, глава департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников и другие.

Отметим, что в последнее время в Москве проходит много интересных фестивалей. Сейчас в городе идет фестиваль "Лучший город Земли": на улицах столицы устраивают фестивали стрит-арта, уличного театра, музыки и танцев, а также разные мероприятия в парках и административных округах. Каждую летнюю пятницу на столичных пешеходных зонах выступают музыканты, в том числе перкуссионисты и ударники, джазово-электронные коллективы и другие исполнители.

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