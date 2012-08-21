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Москва 24

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Мэр Москвы

21 августа 2012, 13:21

Сто стипендий получат талантливые учащиеся учреждений культуры

мэр Москвы культура Сергей Капков Департамент культуры Москвы стипендии Сергей Собянин семейная и молодёжная политика

Фото: Москва 24

Власти Москвы в 2012 году выплатят стипендии ста самым одаренным учащимся образовательных учреждений культуры. Каждому из выбранных мэрией учеников заплатят по 10 тысяч рублей.

Как уточняет РИА Новости, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании правительства столицы. "Будут выплачены стипендии ста талантливым учащимся, которые обучаются музыке, живописи и другим видам искусства", - заявил мэр.

Глава московского департамента культуры Сергей Капков добавил, что стипендиаты уже определены. Их список будет официально опубликован 10 октября. Сами стипендии будут выплачены до 31 октября 2012 года.

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