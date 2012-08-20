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Мэр Москвы

20 августа 2012, 09:21

Мэр Москвы произвел кадровые назначения в управах и префектурах

мэр Москвы назначения власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

На должность заместителя руководителя департамента развития присоединенных территорий назначен Феликс Баркаев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в московской мэрии. С чиновником заключен служебный контракт сроком на 5 лет.

Столичный градоначальник Сергей Собянин переназначил заместителем префекта Восточного административного округа Москвы Виктора Неженца до 2017 года, заместителем руководителя департамента финансов - Светлану Губанову до 23 февраля 2017 г.

Кадровые назначения состоялись и в некоторых районных управах. Так, Николай Аленин возглавил управу района Южное Бутово (служебный контракт заключен на срок полномочий мэра); Виктор Коль возглавил управу района Восточное Дегунино (контракт заключен на срок полномочий мэра); Алексей Толчеев - управу Академического района (контракт заключен на срок полномочий мэра) и Виктор Стеблий - управу района Измайлово (контракт заключен на один год).

Кроме того, освобожден от должности генеральный директор МГУП "Мослифт" Андрей Истомин.

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