Парки Москвы благоустроят до конца лета

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Мэр Москвы Сергей Собянин призывает завершить запланированные в этом году работы по благоустройству парков до осени.

«Прошу подтянуться и оперативно провести конкурсы, чтобы в течение лета провести работы, которые запланированы на этот год, и не уходить в глубокую осень», - сказал градоначальник на оперативном совещании в столичной мэрии.

За это время планируется благоустроить 30 парков площадью 657 гектаров, сообщает РИА Новости.

В парках предусмотрено размещение спортивных площадок, велосипедных дорожек, эстрадных площадок и мест для пикника.

На территории парков будет организован доступ в интернет.

Всего в Москве расположено 98 парков, а также 118 особо охраняемых природных территорий.