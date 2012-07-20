Парки Москвы благоустроят до конца лета

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Мэр Москвы Сергей Собянин призывает завершить запланированные в этом году работы по благоустройству парков до осени.
«Прошу подтянуться и оперативно провести конкурсы, чтобы в течение лета провести работы, которые запланированы на этот год, и не уходить в глубокую осень», - сказал градоначальник на оперативном совещании в столичной мэрии.
За это время планируется благоустроить 30 парков площадью 657 гектаров, сообщает РИА Новости.
В парках предусмотрено размещение спортивных площадок, велосипедных дорожек, эстрадных площадок и мест для пикника.
На территории парков будет организован доступ в интернет.
Всего в Москве расположено 98 парков, а также 118 особо охраняемых природных территорий.