Сергей Собянин увеличил финансирование транспортной программы

Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об изменении объема финансирования отдельных государственных программ столицы в 2012 году.

Согласно документу, более чем на 19 млрд рублей урезаны бюджетные ассигнования на финансирование госпрограммы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 годы", подпрограммы "Развитие Москвы как международного финансового центра".

В то же время постановлением увеличивается финансирование госпрограмм "Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы" (1,72 млрд рублей), "Развитие здравоохранения Москвы" (6,5 млрд рублей), "Развитие образования Москвы" (1,68 млрд рублей), "Социальная поддержка жителей Москвы на 2012-2016 годы" (4,9 млрд рублей), "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" (1,27 млрд рублей), "Информационный город (2012-2016 годы)" (1,5 млрд рублей), "Градостроительная политика на 2012-2016 годы" (1,6 млрд рублей), "Имущественно-земельная политика Москвы на 2012-2016 годы" (97 млн рублей), "Безопасный город" (500 млн рублей), сообщил "Интерфаксу" источник в мэрии.

Кроме того, на 8,87 млрд рублей увеличены бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы "Культура Москвы 2012-2016 годы". Эти средства пойдут на развитие библиотечной сети Москвы.