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17 марта 2017, 18:28

Мэр Москвы

Собянин: монтаж летних веранд начался в Москве


В Москве начали монтировать летние веранды у кафе и ресторанов, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

"Весна пришла в город. У ресторанов и кафе начали монтировать летние веранды", – написал мэр. Он отметил, что за столиками на улице можно будет сидеть через пару недель.



Всего в центре Москвы откроют более тысячи летних кафе.

Их устанавливают в соответствии с утвержденной схемой размещения, включение в нее нового объекта осуществляется в форме госуслуги. Правила и порядок размещения летних веранд рестораторам разъясняют сотрудники Госинспекции по недвижимости и специалисты Московского контрольно-мониторингового центра недвижимости.

Земельные участки под сезонные кафе предоставляются бесплатно и не требуют дополнительного оформления. А вот обустройство веранд на крышах зданий возможно только если кафе включено в схему размещения, обеспечен прямой доступ к площадке и кровля соответствует требованиям безопасности. В прошлом году в центре столицы было выявлено 207 нарушений в работе кафе, в основном рестораторы превышали разрешенную площадь, а также незаконно устанавливали летние кафе.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/427]Как правильно ходить в ресторан[/URLEXTERNAL]
мэр Москвы рестораны кафе летние веранды Сергей Собянин экономика и предпринимательство

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