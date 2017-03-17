Собянин: монтаж летних веранд начался в Москве



В Москве начали монтировать летние веранды у кафе и ресторанов, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

"Весна пришла в город. У ресторанов и кафе начали монтировать летние веранды", – написал мэр. Он отметил, что за столиками на улице можно будет сидеть через пару недель.

Весна пришла в город. У ресторанов и кафе начали монтировать летние веранды. Через пару недель уже можно будет сидеть за столиками на улице

Всего в центре Москвы откроют более тысячи летних кафе.

Их устанавливают в соответствии с утвержденной схемой размещения, включение в нее нового объекта осуществляется в форме госуслуги. Правила и порядок размещения летних веранд рестораторам разъясняют сотрудники Госинспекции по недвижимости и специалисты Московского контрольно-мониторингового центра недвижимости.

Земельные участки под сезонные кафе предоставляются бесплатно и не требуют дополнительного оформления. А вот обустройство веранд на крышах зданий возможно только если кафе включено в схему размещения, обеспечен прямой доступ к площадке и кровля соответствует требованиям безопасности. В прошлом году в центре столицы было выявлено 207 нарушений в работе кафе, в основном рестораторы превышали разрешенную площадь, а также незаконно устанавливали летние кафе.