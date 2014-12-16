Маршрутки начнут менять на современные автобусы в следующем году - Собянин

В 2015 году маршрутки в Москве начнут менять на современные автобусы

В следующем году маршрутки начнут менять на современные автобусы. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра новых автобусов ЛиАЗ-621322 и Mercedes Benz Conecto, которые закупил Мосгортранс.

"За последние пять лет мы качественно обновили парк Мосгортранса. Закупили более 5,5 тысяч единиц нового подвижного состава (в том числе 4816 автобусов, 526 троллейбусов и 190 трамваев). Сегодня парк Мосгортранса – один из самых молодых и современных среди мегаполисов Европы. Около 80% автобусов имеют низкий уровень пола и приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров. Кроме того, они соответствуют лучшим экологическим требованиям (Евро-5)", - заявил мэр.

По его словам, в этом году также закупили 150 низкопольных автобусов ЛиАЗ-621322, рассчитанных на 146 пассажиров, и 100 низкопольных автобусов Mercedes Benz Conecto, каждый из которых вмещает 85 пассажиров.

Нововведения в городском транспорте

Новые автобусы отвечают всем современным требованиям. Они оснащены двигателями Евро-5, системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло, а также адаптированы для маломобильных групп граждан.

ГУП "Мосгортранс" впервые закупил автобусы марки Mercedes Benz, они будут использоваться на центральных маршрутах в пределах Третьего транспортного кольца. При этом водители, работающие на этих автобусах, проходят специальное обучение.

"Мы активно работаем по обновлению подвижного состава, более комфортные автобусы появляются на линиях, они двигаются по выделенным полосам с большей скорость и регулярностью. И каждый год количество пассажиров автобусов увеличивается. И следующая наша задача - чтобы также активно начал обновляться автобусный парк частных перевозчиков, который сейчас, к сожалению, состоит из устаревшего транспорта", - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в следующем году частным перевозчикам предстоит поменять подвижной состав. В соответствии с новой моделью автобусных перевозок, которая внедряется в столице, частные перевозчики должны закупить современные автобусы, использовать единые городские билеты и предоставлять право бесплатного проезд льготникам.

В Москве работает 69 частных перевозчиков. Контроль за ними возложен на ГКУ "Организатор перевозок". При этом эксплуатация несогласованных городских маршрутов, согласно Административному кодексу города, карается штрафом для граждан в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а для юридических лиц – 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч). В Москве работает 69 частных перевозчиков. Контроль за ними возложен на ГКУ "Организатор перевозок". При этом эксплуатация несогласованных городских маршрутов, согласно Административному кодексу города, карается штрафом для граждан в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а для юридических лиц – 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч). 14 октября 2014 года было подписано постановление правительства Москвы, согласно которому частные перевозки будут осуществляться только по госзаказу. А до конца третьего квартала 2015 года в городе должно остаться 600 микроавтобусов, остальной подвижной состав частные перевозчики должны будут заменить на автобусы вместимостью 40-100 мест. При этом весь частный транспорт перейдет на общие городские стандарты, а значит, там можно будет расплачиваться городскими проездными билетами по утвержденным тарифам - единый билет, "Тройка" и "90 минут". Как изменятся маршрутки Весь подвижной состав частников должен будет соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". Будет также установлен строгий контроль за соблюдением перевозчиками расписания и маршрута.



Ранее Сергей Собянин дал старт модернизации городских автобусных перевозок. 2 декабря на заседании президиума правительства города приняли распоряжение о заключении долгосрочных государственных контрактов о транспортном обслуживании. Предельный срок действия контрактов – 2020 год.

В свою очередь глава департамента транспорта Максим Ликсутов заметил, что властям нужно навести порядок в сфере коммерческих перевозок. "Также мы должны создать условия, чтобы частные компании инвестировали в обновление парка. Первый конкурс, на котором выберут перевозчика на 5 лет, пройдет уже в декабре. Лот - маршруты северо-запада. Перевозчик приступит к работе летом 2015 года", - добавил Ликсутов.

Напомним, что эксперимент по интеграции маршруток в городскую систему пассажирского транспорта начался с 8 сентября. На четырех маршрутах "Автолайна" можно пользоваться едиными проездными билетами городского пассажирского транспорта. В эксперименте задействованы 30 машин, в каждой установлены валидаторы билетов.