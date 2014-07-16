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Сергей Собянин возложил цветы у станции метро "Парк Победы", где накануне произошла авария, унесшая жизни 22 людей. На перегоне "Парк Победы" - "Славянский бульвар" сошли с рельсов несколько вагонов поезда, следовавшего в сторону области.

Вместе с мэром Москвы почтить память погибших пришли его заместители Максим Ликсутов, Марат Хуснуллин и Петр Бирюков, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов и генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Авария произошла 15 июля около 8.38. Между станциями метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы" с рельсов сошло несколько вагонов поезда. В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Крупнейшая в истории метро Москвы авария произошла 15 июля в час пик

Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

"В метро восстановительные работы идут полным ходом, - заявил Собянин после церемонии возложения цветов. - в этой работе задействованы более 350 человек, костяк которых составляют аварийные службы метрополитена, к ним также приданы подразделения строителей. Люди сменяют друг друга в течение одного-двух часов, так, чтобы работа велась интенсивно и без остановки".

Авария в метро - хронология событий

Мэр подчеркнул, что движение по закрытому участку "синей ветки" возобновится не ранее, чем к вечеру 17 июля.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".

Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда. Собянин отметил, что эта версия подтверждается независимой комиссией правительства Москвы как одна из основных.

В Москве в связи с трагедией 16 июля объявлено днем траура.