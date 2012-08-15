Собянин провел прием граждан по личным вопросам

Мэр столицы лично ответил на вопросы москвичей. Собянина спрашивали об устройстве в детсады и поддержке одаренных детей. Также жители попросили организовать дополнительные остановки общественного транспорта

В приемной президента России прошла встреча мэра Москвы Сергея Собянина с москвичами по личным вопросам, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Первой с просьбой к градоначальнику в режиме видеоконференции обратилась жительница района Косино-Ухтомское. Она попросила сделать остановку по пути от станции Косино до станции Кожухово. Собянин пообещал решить эту проблему. "Я дам поручение, чтобы в ближайшее время вам сделали остановочный комплекс", — заявил он.

Мэр подчеркнул, что в правительство Москвы поступает много обращений по организации дополнительных остановок, только в этом году установили около 30 остановок.

Житель Москвы Шемарыкин обратился по вопросу улучшения жилищных условий. Его семья, состоящая из пяти человек, проживает в аварийном доме. "Я дам поручение департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, чтобы они подобрали соответствующие квартиры и предложили вам выкупить их с рассрочкой до 10 лет", — сказал мэр.

Кроме того, Собянин оказал помощь многодетной матери, жаловавшейся на то, что двух детей она не смогла пристроить в детский сад. Мэр пообещал дать поручение, чтобы детей приняли в детский сад.

Председатель совета матерей города Москвы, имеющих 10 и более детей, Чернышева попросила градоначальника организовать на День города трехдневную теплоходную экскурсию для семей, имеющих 10 и более детей. По ее словам, в Москве 120 таких семей, а экскурсия будет организована лишь для 250 человек (это около 50 семей). Собянин пообещал организовать экскурсию.

Преподаватель музыкальной школы Гудова рассказала мэру о проблеме с выделением стипендий одаренным ученикам детских музыкальных школ и училищ столицы. Сейчас постановление о выделении стипендий выходит в разное время, что неудобно для стипендиатов. Также Гудова попросила вручать стипендиатам документы, подтверждающие выделение стипендий правительством Москвы. Глава города пообещал удовлетворить ее просьбы.