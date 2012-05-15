Во дворах Москвы появятся новые общедоступные спортплощадки

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что на реализацию программы "Спорт Москвы" в 2012 году из городского бюджета выделено около 30 миллиардов рублей.

"В 2011 году Правительством Москвы была организована масштабная программа по вводу и ремонту стадионов, спортивных площадок, объектов шаговой доступности. Дополнительная инфраструктура была создана в парках, скверах, охраняемых природных территориях", - передает Интерфакс слова Собянина, сказанные на заседании городского правительства 15 мая.

Градоначальник поставил перед городским правительством несколько задач по развитию физкультуры и спорта на 2012 год.

В частности, к началу очередного зимнего сезона в каждом районе Москвы планируется создание крупных катков с искусственным льдом.

Кроме того, в столице продолжится модернизация спортивных площадок, создание велодорожек и лыжных трасс.

По данным Собянина, в 2012 году власти намерены ввести в эксплуатацию в 2012 году 17 капитальных объектов, в том числе велодромы, футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы.

В городе также появятся несколько десятков общедоступных спортивных площадок во дворах.

Сейчас количество спортивных объектов различного назначения в столице достигает 9,5 тысячи.

Глава Москомспорта Алексей Воробьев в свою очередь отметил, что москвичи все чаще занимаются физкультурой и спортом.

"Численность москвичей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в 2011 году составила 2 миллиона 598 тысяч. Это на 100 тысяч больше, чем в 2010 году", - сказал Воробьев.

По его прогнозу, в 2012 году показатель вырастет еще почти на 100 тысяч человек и составит 2 миллиона 680 тысяч человек.

"В 2011 году в Москве было проведено 22 тысяч мероприятий, в которых приняло участие 2 миллиона 75 тысяч человек. Для сравнения: в 2010 году в столице организовали 20,5 тысячи спортивных мероприятий с общим количеством участников 1 миллиона 750 тысяч человек", - проинформировал он, напомнив, что 2011 год в столице прошел под флагом спорта и здорового образа жизни.

В 2011 году в российской столице были успешно проведены крупные международные соревнования, в том числе чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионат мира по современному пятиборью, а также "гонка чемпионов" по биатлону.

Власти города в 2012 году планируют провести на спортсооружениях этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, отборочный турнир Кубка мира ФИФА 2013 года по пляжному футболу, этап мировой серии "Большого шлема" по пляжному волейболу, московский этап европейской серии по регби-7, чемпионат мира по пляжному теннису.

Ведомство занимается подготовкой столичных спортсменов к Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Претенденты на поездку в столицу Великобритании из числа столичных спортсменов составляют 27 процентов от числа всех членов сборной России. В абсолютных цифрах это 218 из 800 человек.