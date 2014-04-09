За участие в опросах мэра будут дарить часы бесплатной парковки

Фото: mos.ru

Мобильное приложение для обсуждения городских проблем, которое поручил создать Сергей Собянин, запустится к лету 2014 года. Об этом M24.ru сообщил источник в мэрии. В основном, сервис будет предлагать москвичам опросы от имени мэра, результаты некоторых из них будут обязательными для исполнения. За активные ответы горожане будут получать статусы активного пользователя, а также различные бонусы - в том числе, билеты в театры, скидки на посещение музеев и даже бесплатные часы на городских парковках.

"Это будут поощрения, которые город может организовать своими силами", - пояснил собеседник M24.ru.

Перечень бонусов сейчас находится в разработке. Обсуждается даже возможность завтраков с мэром и руководителями департаментов для особенно активных пользователей приложения. "За свои ответы москвичи будут получать статусы-бэйджи для социальных сетей, подобные тем, что использует приложение Forsquare, отметил источник. - Только в Forsquare можно стать "мэром Парка Горького", а у нас "Главным советником по автобусам".

Все опросы пользователям приложения будут поступать от лица Сергея Собянина. Вопросы будут посвящены конкретной тематике и разделены на три уровня. Первый – вопросы общегородского характера, второй – проблемы конкретного района, а третий - ситуация на определенном объекте или конкретной улице.

Результаты некоторых голосований будут обязательными к исполнению. "А чтобы избежать "накруток", аккаунт пользователя будет привязан к мобильному телефону. На сегодняшний день – это самый надежный способ", - отметил собеседник M24.ru.

Пользователи, желающие принимать участие в опросах, смогут указать при регистрации три адреса - место регистрации, реального проживания, и место работы. "При этом участвовать смогут и жители Подмосковья, которые постоянно ездят на работу в столицу", - отметили в мэрии. А три адреса необходимы для того, чтобы определить, какие улицы и районы наиболее интересны пользователям. Опросы будут обновляться еженедельно, а вопросы будут готовить городские департаменты, префектуры и управы.

По словам собеседника M24.ru, запустить приложение планируется к лету этого года. Кроме того, появится аналогичный сайт, но дата его запуска пока не известна.

Напомним, что в конце марта на электронную почту пользователей сайта "Наш город" и городского портала госуслуг пришла рассылка с опросом от Сергея Собянина. В письме содержалась анкета с предложением выбрать темы, за которыми москвичи хотели бы следить в будущем. Как сообщил мэр 4 апреля на оперативном совещании в столичном правительстве, на письмо откликнулись 300 тысяч москвичей, из них 30 тысяч заявили, что готовы не только отвечать на вопросы мэрии, но и лично участвовать в городских акциях. Тогда же мэром было дано поручение создать мобильное приложение для жителей, которые хотят активно участвовать в жизни города. Пока этого приложения нет, москвичам продолжат приходить опросы от имени Сергея Собянина на электронную почту.

Как пояснил M24.ru директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин, привлекать жителей к участию в проекте лучше всего будут бонусы, которые нельзя купить за деньги. "Например, ужин с мэром, грамота "Друг Сергея Собянина" – какие-то экзотические предложения", - пояснил эксперт. Он отметил, что серьезные бонусы нужно начислять не за ответы на вопросы, а за участие в городских проектах или социально ответственное поведение. "Это неравнозначно: ответить на все вопросы про уборку улиц, или взять конкретную улицу под опеку и каждую неделю проводить на ней субботник", - отметил Бегтин.

Эксперт также обратил внимание на то, что система бонусов будет фактически определять целевую аудиторию опросов. "Пообещают бесплатные обеды в McDonalnds – придут школьники, часы парковки – люди со средним достатком, бонусы на услуги в парке Горького - хипстеры", - пояснил Бегтин.

Директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Михаил Брауде-Золотарев полагает, что привязки аккаунта к мобильному телефону будет достаточно, чтобы защитить голосования от накруток. Кроме того, чтобы портал стал интересен взломщикам, он должен приобрести большую популярность. "Прогнозировать, случится ли это, сейчас трудно, в России нет опыта проведения подобных электронных референдумов", - отметил эксперт.

Дарья Миронова