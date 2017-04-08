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08 апреля 2017, 18:08

Мэр Москвы

Подготовка волонтеров для Кубка конфедераций 2017 года началась в столице

Подготовка волонтеров, которые будут помогать организаторам Кубка конфедераций 2017 года, стартовала в столице. Об этом в своем Twitter сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что всего столицу будут представлять 925 добровольцев. Они, по словам мэра, станут лицом города.

Ранее сообщалось, что во время подготовки добровольцам расскажут о правилах общения с гостями столицы и о порядке действий в экстренных ситуациях. Кроме того, им предстоят тренинги по стрессоустойчивости и коммуникабельности.

В команду принимали людей со знанием английского языка не ниже уровня Intermediate. При этом им все равно преподадут краткий курс общения на иностранном языке.

Сюжеты: Кубок конфедераций – 2017 , Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
мэр Москвы волонтеры Сергей Собянин Кубок Конфедераций FIFA 2017

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