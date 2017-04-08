Подготовка волонтеров для Кубка конфедераций 2017 года началась в столице

Подготовка волонтеров, которые будут помогать организаторам Кубка конфедераций 2017 года, стартовала в столице. Об этом в своем Twitter сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что всего столицу будут представлять 925 добровольцев. Они, по словам мэра, станут лицом города.

Начали готовить волонтеров к #КК2017. Ежедневно в городе будут дежурить 925 добровольцев, которые на время Кубка станут лицом Москвы — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 апреля 2017 г.