Мэр Москвы и глава Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Собянин и глава Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Собянин и глава Удмуртской Республики Александр Соловьев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

По словам мэра, Москва уже давно сотрудничает с Удмуртией, однако подписанное ранее соглашение потребовало обновления, чтобы соответствовать последним требованиям времени.

Сергей Собянин добавил, что сотрудничество с республикой будет развиваться в сфере транспорта, коммуникаций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и промышленности.

"Знаю, Александр Васильевич (Александр Соловьев), как активно развивается ваша республика, какие серьезные проекты вы реализуете. Надеюсь, что Москва поможет в этом развитии, а республика, естественно, будет сотрудничать с Москвой: поставлять продукты, оборудование, развивать промышленность", - подчеркнул Сергей Собянин.

В свою очередь Александр Соловьев поблагодарил мэра Москвы за оперативную подготовку материалов соглашения. Он добавил, что у Удмуртии есть большой человеческий, промышленный и агропромышленный потенциал, который в дальнейшем планируется только наращивать.

Он рассказал, что 7 декабря будет открыт Год Удмуртии в Москве. Кроме того, 7 мая 2015 года в Удмуртской Республике и в России в целом будет отмечаться 175-летие Петра Чайковского (уроженца города Воткинска, который входит в состав Удмуртии). Сейчас республика активно готовится к этому мероприятию, и думаю, что мы его проведем на должном уровне", - уточнил глава Удмуртской Республики.

"Мы ждем многого, по крайней мере, помощи от Москвы, потому что так или иначе все регионы берут пример с города Москвы. У вас есть чему учиться", - добавил он.

Напомним, ранее Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Северной Осетией, Дагестаном, Камчатским краем, Римом и Миланом. Отметим, что соглашения с иностранными городами предполагают не только торговлю и культурный обмен, но и взаимное увеличение потока туристов.