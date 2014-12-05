Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

05 декабря 2014, 17:39

Мэр Москвы и глава Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве

мэр Москвы соглашения Удмуртия Сергей Собянин Александр Соловьев

Сергей Собянин и глава Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Собянин и глава Удмуртской Республики Александр Соловьев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

По словам мэра, Москва уже давно сотрудничает с Удмуртией, однако подписанное ранее соглашение потребовало обновления, чтобы соответствовать последним требованиям времени.

Сергей Собянин добавил, что сотрудничество с республикой будет развиваться в сфере транспорта, коммуникаций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и промышленности.

"Знаю, Александр Васильевич (Александр Соловьев), как активно развивается ваша республика, какие серьезные проекты вы реализуете. Надеюсь, что Москва поможет в этом развитии, а республика, естественно, будет сотрудничать с Москвой: поставлять продукты, оборудование, развивать промышленность", - подчеркнул Сергей Собянин.

Ссылки по теме

В свою очередь Александр Соловьев поблагодарил мэра Москвы за оперативную подготовку материалов соглашения. Он добавил, что у Удмуртии есть большой человеческий, промышленный и агропромышленный потенциал, который в дальнейшем планируется только наращивать.

Он рассказал, что 7 декабря будет открыт Год Удмуртии в Москве. Кроме того, 7 мая 2015 года в Удмуртской Республике и в России в целом будет отмечаться 175-летие Петра Чайковского (уроженца города Воткинска, который входит в состав Удмуртии). Сейчас республика активно готовится к этому мероприятию, и думаю, что мы его проведем на должном уровне", - уточнил глава Удмуртской Республики.

"Мы ждем многого, по крайней мере, помощи от Москвы, потому что так или иначе все регионы берут пример с города Москвы. У вас есть чему учиться", - добавил он.

Напомним, ранее Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Северной Осетией, Дагестаном, Камчатским краем, Римом и Миланом. Отметим, что соглашения с иностранными городами предполагают не только торговлю и культурный обмен, но и взаимное увеличение потока туристов.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать