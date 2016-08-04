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Мэр Москвы

04 августа 2016, 12:00

В текущем году будет возведено более 3 млн квадратных метров жилья

мэр Москвы строительство жилье Марат Хуснуллин Сергей Собянин недвижимость строительство и реконструкция

Сергей Собянин посетил стройку жилого квартала в Северном

Более 3 миллионов квадратных метров жилья возведут в столице до конца 2016 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового жилого квартала в районе Северный.

"Москва продолжает активное жилищное строительство. В 2016 году в столице будет возведено более 3 миллионов квадратных метров жилья, из которых с начала года сдано уже 1,4 миллиона", – отметил мэр.

Он добавил, что Северный – один из крупнейших районов-новостроек. Там вокруг технопарка МФТИ формируется научно-образовательный кластер "Физтех-XXI", в котором будут жить 24 тысячи человек и появятся порядка 29 тысяч рабочих мест.

Жилой квартал на территории, прилегающей к Дмитровскому шоссе между Проектируемым проездом №5557 и будущим парком "Долгие пруды", включает девять жилых корпусов высотой 15-17 этажей на 3644 квартиры площадью от 41,2 до 82,2 квадратных метров, детский сад на 350 мест, школу на 825 мест и внутриквартальную дорогу.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что за первую половину года в столице ввели более 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

По словам Хуснуллина, лишь 13 домов (244 тысячи "квадратов") возвели на средства городского бюджета. Остальную недвижимость построили на деньги инвесторов.

Всего в 2016 году на средства городского бюджета построят 40 жилых домов общей площадью 753,2 квадратных метра.

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