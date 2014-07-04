Сергей Собянин передал Французскому лицею здание в центре Москвы

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Правительство Москвы подписало договор о передаче в аренду Французскому лицею имени Александра Дюма школьного здания на улице Фридриха Энгельса, дом 79, строение 1. Подписи под договором поставили глава департамента образования Москвы Исаак Калина и посол Французской Республики в России Жан-Морис Рипер.

Общая площадь четырехэтажного здания - 3,1 тысячи квадратных метров, оно рассчитано на обучение 300 учащихся. Ранее помещение было в пользовании лицея №1589, который теперь продолжает работу в других помещениях на улице Басманная, дом 4,5,6, строение 4.

"Французский лицей в Москве приобрел большую популярность, в нем занимаются около 1300 детей. Причем это дети не только работников французского посольства или бизнеса, но и москвичи. К сожалению, помещения лицея не выдерживают никакой критики, они слишком малы по сравнению с той численностью детей, которые там занимаются. Поэтому правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительного помещения площадью более 3 тысяч квадратных метров в центре Москвы для того, чтобы лицей смог улучшить свою материальную базу и обеспечивать качественное образование", - сказал Сергей Собянин.

В связи с социальной значимостью Французского лицея как образовательного учреждения столичные власти установят для него минимальную ставку арендной платы - 1800 рублей за 1 квадратный метр в год.

История вопроса: Французский лицей в Москве Французский лицей в Москве находится под управлением Агентства по Французскому образованию за рубежом и является частью системы французских школ за пределами Франции, насчитывающей 470 среднеобразовательных учебных заведений по всему миру. Французский лицей в Москве находится под управлением Агентства по Французскому образованию за рубежом и является частью системы французских школ за пределами Франции, насчитывающей 470 среднеобразовательных учебных заведений по всему миру. Он дает возможность получить французское среднее образование в соответствии с официальными действующими учебными программами Франции. Кроме непосредственной задачи обучения французских школьников, лицей способствует распространению французского языка и культуры и укреплению культурных и научных связей.





"60% учеников в лицее - французы, а все остальные - россияне и представители других стран. Хочется отметить, что лицей - один из самых лучших, если не самый лучший зарубежный лицей Франции, поскольку 100% учащихся, которые окончили этот лицей, получили звание "бакалавра", причем 60% из них - с отличием", - подчеркнул посол Жан-Морис Рипер.

Обучение в лицее делится на четыре блока: дошкольный (для детей от 3 до 6 лет), начальный (от 6 до 11 лет), колледж (включает в себя с 3 по 6 классы), а также лицей, который состоит из первого, второго и выпускного (terminale) классов, где сдают комплексный выпускной экзамен (baccalauréat).

Так, сейчас в детском саду и начальной школе при лицее обучается порядка 800 учеников, в колледже и лицее - около 450 учеников. В частности, обучение проходят дети французских граждан, проживающих в Москве и дети россиян.

Отметим, что в системе столичного департамент образования функционирует 19 школ с углубленным изучением французского языка, в которых обучаются более 6,5 тысяч детей.