Первый этап возрождения ВДНХ завершен - Сергей Собянин

Завершен первый этап реконструкции ВДНХ - мэр

Первый этап возрождения ВДНХ завершен. Работы на выставке стали крупнейшим проектом благоустройства общественного пространства 2014 года в Москве, заявил Сергей Собянин во время осмотра результатов работ на ВДНХ.

По его словам, территорию ВДНХ освободили от большей части нецивизлизованной торговли и устаревшего общепита. Павильоны быстрого питания появились вместо забегаловок и кафе-мангалов, установлены точки по продаже мороженого и прохладительных напитков, а между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура" работает фудкорт площадью 1,3 тысяч квадратных метров.

"На ВДНХ создана благоприятная и комфортная среда открытого общественного пространства для москвичей и гостей столицы. Следующим этапом будет наполнение жизнью павильонов, возможны точечные реставрационные работы. Большинство павильонов будет запускаться в оборот, там будут проходить постоянные выставки. Будут подыскиваться новые интересные решения для различных объектов ВДНХ. Предложений очень много, в том числе от москвичей, мы их анализируем", - сказал мэр.

В настоящее время продолжаются противоаварийные и неотложные реставрационные работы на выставочных павильонах ВДНХ. Уже завершена реставрация 48 зданий и объектов, в том числе в павильонов:



"Главный павильон (Центральный дом народов России)"

"Народное образование"

"Химия"

"Юные натуралисты"

"Здоровье"

"Микробиология"

"Геология"

"Космос"

"Машиностроение"

"Кролиководство"

"Украина"

"Зерно"

"Охрана природы"

"Оптика"

"Культура"

"Карелия"

"Атомная энергия"

ВДНХ готовится к 75-летию: как изменились павильоны

Также завершены работы на главном и южном входах.

В ходе ремонта было проведено раскрытие исторических фасадов некоторых павильонов, которые в 1960-70-е годы были перестроены и скрыты металлическими фальш-фасадами. В павильоне "Центральный" был раскрыт горельеф Евгения Вучетича, созданный к послевоенному открытию выставки в 1954 году.

Кроме того, прежний вид вернули фасаду павильона "Вычислительная техника" ("Азербайджанская ССР"). Вход украшен порталом, декорированным витражом с фруктами, пшеницей и хлопком. Вместо привычных окон – национальные шебеке. Однако в 1967 году павильон закрыли новым фасадом. "Этот памятник достоин того, чтобы его раскрыли и им могли любоваться москвичи и гости столицы" , - отметил Собянин.

За 4 месяца на ВДНХ обновили асфальт, восстановлены опоры освещения, а также цветники и газоны, были отремонтированы исторические фонтаны, очищены водоемы и вывезен мусор с территории.

Как менялась ВДНХ

29 июля ВДНХ был объединен с парком "Останкино" и Главным ботаническим садом РАН. В итоге территория выставочного комплекса увеличилась в 2 раз и превысила 520 га. К юбилею был восстановлен Зеленый театр, из парка Горького на ВДНХ перевезли макет космического корабля "Буран", а треть территории выставки теперь занимает большая пешеходная зона.

Также начато восстановление исторических фонарей уличного освещения, дизайн которых разрабатывался в 1930-50-е годы. Хорошо сохранившиеся фонари отреставрируют и установят вновь, но будут изготовлены и новые, в точности соответствующие историческим образцам.

Мэр Москвы отметил, что сегодня в выходные дни на ВДНХ приходит в 10 раз больше людей, чем год назад, до проведения благоустройства - до 500 тысяч человек вместо 40 тысяч. Планируется, что на праздничные дни, посвященные 75-летию выставки, с 1 по 3 августа ВДНХ посетят более 1 миллиона гостей. При этом работы по возрождению ВДНХ проводились без закрытия территории выставки для посетителей.

На выставке оборудованы пункты проката велосипедов и роликов, организованы велопарковки. На ВДНХ формируется спортивная зона, которая будет включать несколько площадок под открытым небом для занятий футболом, волейболом и другими видами спорта. При этом восстановлена площадка для мини-футбола, стритбола, хоккея, где будут оборудованы трибуны на 95 мест.