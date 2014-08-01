Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

01 августа 2014, 12:15

Первый этап возрождения ВДНХ завершен - Сергей Собянин

мэр Москвы парки реконструкция ВДНХ Зеленый театр павильоны Сергей Собянин

Завершен первый этап реконструкции ВДНХ - мэр

Первый этап возрождения ВДНХ завершен. Работы на выставке стали крупнейшим проектом благоустройства общественного пространства 2014 года в Москве, заявил Сергей Собянин во время осмотра результатов работ на ВДНХ.

По его словам, территорию ВДНХ освободили от большей части нецивизлизованной торговли и устаревшего общепита. Павильоны быстрого питания появились вместо забегаловок и кафе-мангалов, установлены точки по продаже мороженого и прохладительных напитков, а между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура" работает фудкорт площадью 1,3 тысяч квадратных метров.

"На ВДНХ создана благоприятная и комфортная среда открытого общественного пространства для москвичей и гостей столицы. Следующим этапом будет наполнение жизнью павильонов, возможны точечные реставрационные работы. Большинство павильонов будет запускаться в оборот, там будут проходить постоянные выставки. Будут подыскиваться новые интересные решения для различных объектов ВДНХ. Предложений очень много, в том числе от москвичей, мы их анализируем", - сказал мэр.

В настоящее время продолжаются противоаварийные и неотложные реставрационные работы на выставочных павильонах ВДНХ. Уже завершена реставрация 48 зданий и объектов, в том числе в павильонов:

  • "Главный павильон (Центральный дом народов России)"
  • "Народное образование"
  • "Химия"
  • "Юные натуралисты"
  • "Здоровье"
  • "Микробиология"
  • "Геология"
  • "Космос"
  • "Машиностроение"
  • "Кролиководство"
  • "Украина"
  • "Зерно"
  • "Охрана природы"
  • "Оптика"
  • "Культура"
  • "Карелия"
  • "Атомная энергия"
    • Также завершены работы на главном и южном входах.

    ВДНХ готовится к 75-летию: как изменились павильоны

    В ходе ремонта было проведено раскрытие исторических фасадов некоторых павильонов, которые в 1960-70-е годы были перестроены и скрыты металлическими фальш-фасадами. В павильоне "Центральный" был раскрыт горельеф Евгения Вучетича, созданный к послевоенному открытию выставки в 1954 году.

    Кроме того, прежний вид вернули фасаду павильона "Вычислительная техника" ("Азербайджанская ССР"). Вход украшен порталом, декорированным витражом с фруктами, пшеницей и хлопком. Вместо привычных окон – национальные шебеке. Однако в 1967 году павильон закрыли новым фасадом. "Этот памятник достоин того, чтобы его раскрыли и им могли любоваться москвичи и гости столицы" , - отметил Собянин.

    За 4 месяца на ВДНХ обновили асфальт, восстановлены опоры освещения, а также цветники и газоны, были отремонтированы исторические фонтаны, очищены водоемы и вывезен мусор с территории.

    Как менялась ВДНХ

    29 июля ВДНХ был объединен с парком "Останкино" и Главным ботаническим садом РАН. В итоге территория выставочного комплекса увеличилась в 2 раз и превысила 520 га. К юбилею был восстановлен Зеленый театр, из парка Горького на ВДНХ перевезли макет космического корабля "Буран", а треть территории выставки теперь занимает большая пешеходная зона.

    Также начато восстановление исторических фонарей уличного освещения, дизайн которых разрабатывался в 1930-50-е годы. Хорошо сохранившиеся фонари отреставрируют и установят вновь, но будут изготовлены и новые, в точности соответствующие историческим образцам.

    Ссылки по теме

    Мэр Москвы отметил, что сегодня в выходные дни на ВДНХ приходит в 10 раз больше людей, чем год назад, до проведения благоустройства - до 500 тысяч человек вместо 40 тысяч. Планируется, что на праздничные дни, посвященные 75-летию выставки, с 1 по 3 августа ВДНХ посетят более 1 миллиона гостей. При этом работы по возрождению ВДНХ проводились без закрытия территории выставки для посетителей.

    На выставке оборудованы пункты проката велосипедов и роликов, организованы велопарковки. На ВДНХ формируется спортивная зона, которая будет включать несколько площадок под открытым небом для занятий футболом, волейболом и другими видами спорта. При этом восстановлена площадка для мини-футбола, стритбола, хоккея, где будут оборудованы трибуны на 95 мест.

    Сюжеты: ВДНХ: планы, события, перемены , Как работает власть

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать