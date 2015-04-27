Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2015, 14:15

Общество

Лайнер A380 совершил экстренную посадку в Домодедове из-за болезни пассажира

Фото: ТАСС/Митя Алекшковский

Лейнер авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в Домодедове из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. Сотрудники медицинской службы оказывают ему помощь, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пассажир, следовавший рейсом EK 211 Дубай – Хьюстон на лайнере Airbus А380, почувствовал в полете острое недомогание. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в московском аэропорту Домодедово", – сообщил представитель аэропорта.

Самолет авиакомпании Emirates приземлился Домодедове в 13.00. Специалисты медицинской службы аэропорта и врачи медицины катастроф, заблаговременно прибывшие на место стоянки самолета, уже оказывают пассажиру необходимую помощь.

Отметим, что в октябре прошлого года в столичных аэропортах прошли учения по оказанию медицинской помощи пассажирам. Их проводили после трагедии в аэропорту Шереметьево, когда пассажир одного из авиалайнеров скончался до приезда врачей. Тогда службы аэропорта не следовали инструкциям, поэтому помощь прибыла слишком поздно.

медицинская помощь пассажир аэропорт Домодедово авиалайнер вынужденная посадка чп рейс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика