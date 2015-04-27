Лайнер A380 совершил экстренную посадку в Домодедове из-за болезни пассажира

Фото: ТАСС/Митя Алекшковский

Лейнер авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в Домодедове из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. Сотрудники медицинской службы оказывают ему помощь, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пассажир, следовавший рейсом EK 211 Дубай – Хьюстон на лайнере Airbus А380, почувствовал в полете острое недомогание. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в московском аэропорту Домодедово", – сообщил представитель аэропорта.

Самолет авиакомпании Emirates приземлился Домодедове в 13.00. Специалисты медицинской службы аэропорта и врачи медицины катастроф, заблаговременно прибывшие на место стоянки самолета, уже оказывают пассажиру необходимую помощь.

Отметим, что в октябре прошлого года в столичных аэропортах прошли учения по оказанию медицинской помощи пассажирам. Их проводили после трагедии в аэропорту Шереметьево, когда пассажир одного из авиалайнеров скончался до приезда врачей. Тогда службы аэропорта не следовали инструкциям, поэтому помощь прибыла слишком поздно.