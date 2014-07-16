Первая помощь: как не навредить пострадавшему

Как правильно оказать первую помощь пострадавшим

Для оказания первой помощи пострадавшим необходимо знать правильный алгоритм действий. Не каждый человек, даже будучи врачом, сможет правильно действовать, не навредив человеку, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" инструктор курсов первой помощи Александр Мостов.

Бытует мнение, что "если вы не умеете оказывать первую помощь, то лучше пройдите мимо". Эксперт считает, с этим стереотипом надо бороться: "Если вы не прошли курсы первой помощи и не знаете, что делать, мимо проходить не нужно, просто вызовите экстренные службы и не трогайте пострадавшего".

По статистике врачей "скорой помощи", свыше 70 процентов пострадавших в авариях были бы живы, если бы их не стали трогать, вытаскивать из автомобиля и хаотично переносить.

М24.ru решило найти несколько курсов оказания первой помощи в столице, куда можно и нужно отправиться всем, кому небезразлична судьба человека в чрезвычайной ситуации.

Фото: ИТАР-ТАСС

Курсы первой медицинской помощи в Москве

1. Курсы первой помощи при учебно-методическом центре Московской службы спасения.

Стоимость базового обучения - 3,5 тысячи рублей. Продолжительность курса - 18 академических часов. Занятия ведет врач. Количество слушателей в группе - до 12 человек. Система обучения классическая: рассказ, показ, тренировка.

Участники занятий получат и закрепят навыки: элементарной сердечно-легочной реанимации; правильного наложения различных видов повязок; временной остановки кровотечений; иммобилизации при переломах и вывихах; транспортировки пострадавшего различными способами.

Запись по телефонам: (495) 912-9828, (495) 676-0206, 8 (905) 552-1415.

"Медицина и первая помощь - это разные вещи. Врач скорой помощи, конечно, может ее оказать, но большинство медиков - терапевты, окулисты, стоматологи и другие - вообще с первой помощью незнакомы и могут навредить. То, что человек - врач, это не панацея". Александр Мостов, инструктор курсов первой помощи





2. Курсы первой первой доврачебной помощи в компании Paramedic.

Слушатели курса узнают, как помочь человеку в случае внезапного обморока, получения травмы, теплового или солнечного удара, обморожения, приступа эпилепсии и других.

Продолжительность базового курса для частных лиц:

1-й вариант: 1 выходной день, занятия с 10 до 19 часов. 2-й вариант: 2 будних дня, по 3 часа в день, с 18.30 до 21.30. Занятия проходят в оборудованном учебном центре.

Стоимость курса: с выдачей удостоверения российского образца - 2,5 тысячи рублей; с выдачей удостоверения международного образца - 4,5 тысячи рублей.

Запись по телефону: (495) 971-0171.

Фото: ИТАР-ТАСС

3. Курсы первой помощи при "Школе первой помощи" по программе "Красного Креста".

Основа курса - алгоритм действий при попадании в ЧС и обнаружении пострадавшего. Продолжительность тренинга - 16-20 часов. Стоимость - 4,3 тысячи рублей за человека. Размер группы: 8-16 человек.

Курс первой помощи для взрослых расcчитан на 20 часов (12 часов теории и 8 часов практических занятий).

Записаться на занятия можно, заполнив заявку на официальном сайте организации по этой ссылке или по телефону: 8 (910) 003-6765.

"На курсах вас научат, как правильно подойти к пострадавшему, сориентироваться и начать оказание первой помощи. Даже если вы знаете, как правильно бинтовать и накладывать шины, вы не сможете начать эффективно оказывать помощь, не зная алгоритмов, что конкретно нужно делать. На курсах вас научат единому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях". Александр Мостов, инструктор курсов первой помощи





Бесплатные учебные пособия от МЧС России

Добавим, что на сайте столичного главка МЧС России можно бесплатно скачать практическое пособие от МЧС "Оказание первой помощи пострадавшим", а также учебник спасателя.

Отметим, что в любой курс оказания первой помощи, в первую очередь, входит психологическая подготовка. Кроме того, там изучают сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечения.

Александр Горностаев