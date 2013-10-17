Согласен на медаль: какие государственные награды вручают в России

Фото: award.gov.ru

Ровно 75 лет назад, 17 октября 1938 года, была учреждена медаль "За отвагу". Об этой и других наградах, которые вручаются в современной России, читайте в материале M24.ru.

Медаль "За отвагу" высоко ценилась среди фронтовиков, потому что вручалась за личное мужество, в отличие от других медалей, которые могли быть получены просто за участие в боевых операциях.

После распада СССР медаль "За отвагу" вновь учредили в 1994 году. Внешне она практически не изменилась по сравнению с советским вариантом: медаль серебристого цвета, на ее лицевой стороне в верхней части изображены три летящих самолета И-16. Под самолетами помещена надпись в две строки "За отвагу", на буквы наложена красная эмаль. Под этой надписью изображен стилизованный танк "Т-28". Медалью могут быть награждены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, другие граждане России за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, а также при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Помимо медали "За отвагу" в нашей стране существует еще 14 государственных медалей.

Главной среди них является "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации. Ее получают за выдающиеся заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига и за личное мужество на государственной службе. Всего с момента учреждения медали в 1992 году ею были награждены около тысячи человек, причем 135 из них - гражданские лица.

Медаль "Герой Труда Российской Федерации". Фото: ИТАР-ТАСС

В марте этого года также была учреждена медаль "Герой Труда Российской Федерации". Внешне она практически не отличается от "Золотой Звезды" - только в центре изображен рельефный герб Российской Федерации. Этой медалью награждают за выдающиеся трудовые заслуги. К сегодняшнему моменту награды были удостоены 5 человек: дирижер и музыкант Валерий Гергиев, механизатор Юрий Коннов, нейрохихург Александр Коновалов, машинист-шахтер Владимир Мельник и токарь Константин Чуманов.

А за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке военнослужащие могут получить медаль Суворова, которая была учреждена в 1994 году. Она присуждается за мужество, проявленное не только во время боевых действий, но и в ходе военных учений и маневров. Медаль сделана из серебра, а на ее лицевой стороне изображен профиль полководца Александра Суворова.

Не стоит путать медаль Суворова с одноименным орденом, который вручается высшему офицерскому составу за умелую организацию операций и руководство группировками войск во время боевых действий или учений. Орденом могут быть награждены иностранные граждане - служащие войск союзников.

Медаль Ушакова. Фото: ИТАР-ТАСС

Заслуги военных моряков отмечаются медалью Ушакова. Эта награда вручается за самоотверженность, проявленную во время морских сражений, при несении боевого дежурства, учений и маневров в условиях, сопряженных с риском для жизни. Морские офицеры из числа командования награждаются в этих же обстоятельствах орденом Ушакова.

Военные летчики за личное мужество и отвагу при несении боевой службы, а также за особые заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники и высокое профессиональное мастерство награждаются медалью Нестерова, которая была учреждена 2 марта 1994 года.

Своя "профессиональная" медаль есть и у пограничников - "За отличие в охране государственной границы". При этом она вручается как за подвиги и особые заслуги при охране границы, так и за умелое руководство боевыми действиями пограничных нарядов.



Георгиевский крест II степени. Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, важной военной наградой является знак отличия - Георгиевский крест, - который присуждается "за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства". Награда была учреждена в 1992 году, однако до 2008 года ее никто не получал, так как согласно положению о награде она вручается за боевые действия при нападении внешнего врага. C 12 августа 2008 года в связи с операцией в Южной Осетии положение о знаке отличия было изменено, появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности. У Георгиевского креста существует 4 степени.

Помимо военных медалей существуют и общегражданские, среди которых - медаль "Защитнику свободной России". Медаль вручается за заслуги в проведении в жизнь демократических преобразований, экономических и политических реформ, укрепление российской государственности, за вклад в решение национальных проблем. Первыми в 1992 году ею посмертно были награждены погибшие участники августовских событий 1991 года. Всего этой медали удостоились 1994 человека.

Медаль Пушкина. Фото: ИТАР-ТАСС

А за заслуги в области культуры, просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства вручается медаль Пушкина, учрежденная 29 мая 1999 года - в двухсотлетний юбилей поэта. Этой награды могут удостоится не только граждане России, но также и иностранцы.

Россияне, воспитывающие четырех и более детей могут получить медаль "Родительская слава", учрежденную в 2010 году. Всего ею было награждено 216 человек.

Кроме того, граждане России, показавшие выдающиеся результаты в соответствующих отраслях, могут получить медали "За труды по сельскому хозяйству", "За развитие железных дорог" и "За развитие космоса".

За спасение людей во время стихийных бедствий, а также за предотвращение взрывов, катастроф и несчастных случаев россиян награждают медалями "За спасение погибавших", а за борьбу с правонарушениями и содействие органам внутренних дел - медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Григорий Медведев