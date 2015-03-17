Юбилейные медали и выплаты к 9 мая получат 2,5 млн ветеранов

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Более 2,5 миллиона ветеранов Великой Отечественной войны получат до 9 мая медали "70 лет Победы" и денежные выплаты. Об этом заявил глава администрации президента России, председатель оргкомитета "Победа" Сергей Иванов, передает корреспондент M24.ru.

"В период до 9 мая каждый из более чем 2,5 миллиона ветеранов будет награжден медалью "70 лет Победы". Для них также предусмотрена и единовременная денежная выплата в размере 7 тысяч и 3 тысяч рублей в зависимости от категории", – сказал Иванов во вторник на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, юбилейные медали также будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в других странах, прежде всего в СНГ.

Ранее M24.ru сообщало, что размер материальной помощи ветеранам ко Дню Победы будет увеличен. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, в зависимости от категории ветеранов размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей. Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи – 253,1 тысячи человек.

Так, по 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи получат 9 категорий граждан, в частности: все инвалиды и участники войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях и учреждениях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, военнослужащие, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участники строительства оборонных рубежей Москвы и другие.

По 5 тысяч получат люди, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", не вступившие в повторный брак вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, а также бывшие узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, лица, работавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее полугода, лица, награжденные медалями и орденами "За самоотверженный труд" в период войны.