Российский пловец Евгений Рылов завоевал бронзу Олимпийских игр

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Российский пловец Евгений Рылов завоевал бронзу Олимпиады-2016 на дистанции 200 метров на спине, обновив рекорд Европы.

Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 53,97 секунды. Золото у американца Райана Мерфи (1.53,62). Второй результат и серебряную медаль завоевал австралиец Митчелл Ларкин, опередивший Рылова на 0,01 секунды.

Эта медаль стала 19-й для сборной России на ОИ-2016, в активе которой теперь 4 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых наград.

Олимпийские игры официально стартовали 5 августа и завершатся 21 августа.