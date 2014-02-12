Ювелиры изготовят дополнительную золотую олимпийскую медаль

Фото: ИТАР-ТАСС

Ювелирам, ответственным за изготовление медалей для олимпийских призеров в Сочи, пришлось в срочном порядке начать работу над дополнительным золотом. В горнолыжном спорте золотую медаль завоевали сразу две спортсменки.

Награда будет изготовлена в срочном порядке, в течение 24 часов, сообщает сайт Олимпийских игр. Награда будет вручена 13 февраля одной из победительниц соревнований по горным лыжам.

Речь идет о состязаниях в скоростном спуске, где одинаковый результат показали словенка Тина Мазе и швейцарская горнолыжница Доминик Гизин. Это первый подобный случай в истории Олимпиад, - ранее горнолыжники "делили" только серебро и бронзу.

Мазе и Гизин показали одинаковое время - 1 минута 41,57 секунды.

Отметим, что изготовлением медалей для награждения призеров Олимпийских игр занимается компания "Адамас".