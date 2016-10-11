Россиянку Белобородову лишили золота ОИ-2012 в метании копья

Фото: wikipedia.org
Российскую метательницу молота Татьяну Белобородову лишили золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Такое решение Международный олимпийский комитет (МОК) принял после перепроверки допинг-проб, сообщает ТАСС.
В допинг-пробе спорстменки был обнаружен туринабол. Теперь все результаты спортсменки на Олимпиаде будут аннулированы.
Перепроверка анализов проводилась с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах.
Спортсменка уже попадалась на применении запрещенных препаратов, из-за чего пропустила Игры в Пекине. С учетом повторного нарушения ей грозит длительная дисквалификация.