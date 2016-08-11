Российский пловец Чупков завоевал бронзу Олимпийских игр

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Российский пловец Антон Чупков стал бронзовым призером летней Олимпиады в заплыве на 200 метров брассом. Это первая олимпийская медаль в карьере россиянина.

Чупков проплыл дистанцию за 2 минуты 07,70 секунды. Золото завоевал представитель Казахстана Дмитрий Баландин — 2.07,46. Обладателем серебра стал американец Джош Прено — 2.07,53.

Эта медаль стала 15-й для сборной России на ОИ-2016, в активе которой теперь 4 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Олимпийские игры официально стартовали 5 августа и завершатся 21 августа.