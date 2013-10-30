Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 11:08

Общество

В аэропорту Внуково второй раз за неделю вышел из строя курсовой маяк

В аэропорту Внуково снова сломался курсовой маяк

Курсовой маяк сломался в аэропорту Внуково второй раз за неделю. Решение о посадке самолетов принимают экипажи лайнеров.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе авиаузла, о поломке сообщили специалисты Госкорпорации по Организации воздушного движения. При этом представители Внуково возмущены работой компании, от которых зависят жизни тысяч человек.

Ранее в самой Госкорпорации заявили, что маяк прошел летную проверку и полностью готов к обслуживанию полетов.

Напомним, 28 октября аэропорт Внуково отправил на запасные аэродромы 11 самолетов, которые не могли сесть из-за поломки маяка. При этом в пресс-службе заявляли, что инцидент связан с низкой облачностью над авиаузлом.

