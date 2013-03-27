В отношении напавшего на охранника Мавзолея завели уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

СК завел уголовное дело против мужчины, который 23 марта 2013 года напал на офицера охраны комендатуры Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади. В Тверском районном суде решается вопрос о заключении хулигана под стражу.

Дело заведено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, поздно вечером 23 марта уроженец Иркутской области Артем Горбачев в состоянии алкогольного опьянения напал на офицера, сбил его с ног и нанес не менее пяти ударов по лицу и телу "в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей".