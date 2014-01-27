Культ Ленина: 90 лет назад был построен мавзолей

Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 90 лет назад, 27 января 1924 года, был открыт мавзолей Ленина. Проект внушительного пирамидального здания разработал известный архитектор Алексей Щусев, и сейчас усыпальница первого вождя пролетариата носит статус памятника федерального значения. А ведь начиналось все с небольшой деревянной постройки, которая простояла всего 2 месяца. Сетевое издание M24.ru вспоминает, как создавалась одна из главных достопримечательностей Красной площади, и рассказывает, что происходит в ней сейчас.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года после продолжительной болезни. Решение об увековечении тела "самого человечного человека" приняли не сразу. Изначально вождя забальзамировали на время и хотели похоронить. Поэтому и первый мавзолей, появившийся в сердце столицы, был временным, деревянным. По строению он был схож с современным мавзолеем: усеченная ступенчатая пирамида в середине и две пристройки с лестницами по бокам. Посетителям полагалось спускаться по правой лестнице, обходить саркофаг с трех сторон и выходить по левой лестнице. Деревянная конструкция простояла до марта, однако даже спустя два месяца со дня смерти вождя поток желающих проститься с ним не иссякал.

Тогда было решено сохранить тело на максимально длительный срок, чтобы каждый мог подойти к Владимиру Ильичу. 25 марта 1924 года в газетах вышло официальное заявление: "идя навстречу пожеланиям широких масс Союза ССР и других стран - видеть облик покойного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) решила принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для возможно длительного сохранения тела".

Очередь в мавзолей.Фото Виктора Будана (Фотохроника ТАСС)

По другой версии, Сталин изначально задумал сохранить тело своего предшественника на долгие годы и таким образом создать в СССР новую религию, подарив народу бога – в лице Ленина, и царя – в собственном лице. Как заявил член Центрального исполнительного комитета СССР Леонид Красин: "Мавзолей по своему значению превзойдет Мекку и Иерусалим".

Изначально тело Ленина планировалось заморозить. Для этого в Европе были закуплены мощные холодильные установки. Однако от этой идеи пришлось отказаться - в Москве были перебои с электричеством, а при разморозке в тканях произошли бы необратимые изменения. Древнеегипетская разработка – мумификация – также не подходила, поскольку при этой процедуре не только теряется 70 процентов веса, но и искажаются черты лица. Решить эту проблему было поручено анатому Владимиру Воробьеву и химику Борису Збарскому, которым пришлось спешно разработать свою технологию бальзамирования. В это время мавзолей закрыли для посещения на пять месяцев и значительно перестроили.

Второе, но не последнее здание зиккурата уже имело внушительные размеры: 9 метров в высоту и 18 в длину. Лестницы включили в общий объем здания, деревянные детали покрыли масляным лаком, а обшивку укрепили гвоздями с большими фигурными шляпками. В таком виде мавзолей просуществовал еще пять лет, пока, наконец, не появилось знакомое всем москвичам сооружение Щусева из камня с трибунами трехметровой ширины. Форма здания в целом осталась прежней: квадратный траурный зал со ступенчатым потолком и небольшой подиум с трех сторон саркофага. Изменился маршрут движения посетителей: вход оборудовали с левой стороны, а дверь на выход - в правой стене. И, конечно, внутреннее убранство. Помещение отделали лабрадоритом и ярко-красной смальтой, а по периметру поставили красные пилястры.

Фото: ИТАР-ТАСС

Таким здание осталось до сегодняшнего дня. Серьезные изменения происходили в мавзолее лишь в 1953-1961 годах, когда сооружение переименовали в "Мавзолей Ленина и Сталина". В 1961 году тело Владимира Ильича вместе со Сталиным хотели переместить в "Пантеон" - мемориальную усыпальницу для видных государственных деятелей, - но потом от идеи отказались. "Пантеон", хочется верить, навсегда остался в стадии проекта, а Сталина похоронили.

Регулярно поднимается вопрос и о похоронах самого Ленина. Обслуживание мавзолея, по словам Владимира Мединского, каждый год обходится правительству в сумму, сопоставимую с расходами на строительство детского сада. Например, с 1939 года при мавзолее работает целая научно-исследовательская лаборатория, созданная на почве Минздрава СССР, а сейчас входящая в состав Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений. Сотрудники учреждения не только моют и пропитывают тело Ленина соответствующими растворами, но и устанавливают необходимую температуру и влажность в саркофаге, исследуют разрушения тканей тела, следят за объемом лица и кистей рук. Кстати, именно исследователи лаборатории в свое время бальзамировали болгарского лидера Георгия Димитрова, монгольского маршала Хорлогийна Чойбалсана, Иосифа Сталина, чешского лидера Клемента Готвальда, Хо Ши Мина, гайанского президента Форбса Бернэма и Ким Ир Сена.

Фото: ИТАР-ТАСС

Помимо сотрудников лаборатории, в мавзолее работают охранники, которым периодически приходится выводить из здания рассерженных посетителей. Случаев, в которых граждане пытались повредить Ленина, за историю существования мавзолея наберется не меньше десятка. Стекло, за которым лежит тело, неоднократно пытались разбить камнями, ногами и молотком, залить чернилами и даже выстрелить в него. В связи с этим в 1973 году в мавзолее пришлось установить пуленепробиваемое стекло. Дважды, в 1967 и 1973 году в сооружении гремели взрывы смертников, которые унесли жизни мирных людей и нанесли ранения посетителям, в том числе детям.

Учитывая все эти обстоятельства, государственные и общественные деятели не устают поднимать вопрос о переносе тела Владимира Ильича с Красной площади.

В январе 2011 года был даже создан сайт "Гудбай, Ленин!", на котором любой человек может проголосовать за или против идеи захоронения. Свое отношение к этому вопросу высказали уже более 490 тысяч людей, однако выяснить мнение народа не получилось: положительные и отрицательные ответы пока делятся примерно 50 на 50.