Минфин предлагает не индексировать в 2016 году материнский капитал

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В 2016 году федеральные власти могут отказаться от индексации материнского капитала, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Есть предложение о том, чтобы не индексировать в 2016 году дополнительно ежемесячную денежную выплату с 1 апреля, не индексировать совсем материнский и семейный капитал", – цитирует Дроздова "Интерфакс". По словам главы Пенсионного фонда, такую инициативу предложило Минфин России.

Он добавил, что в финансовом ведомстве также предлагают не включать в проект основных характеристик бюджета 1 млрд рублей на софинансирование социальных программ субъектов.

Совсем недавно правительство РФ сообщало, что планируется расширить перечень случаев предоставления и возможностей использования маткапитала. Например, власти прорабатывают возможность использования материнского капитала для поддержки молодых семей, принимающих решение о рождении ребенка в раннем возрасте. Кроме того, планируется разрешить тратить маткапитал на оплату нянь и частных детских садиков.

Ранее президент подписал закон, который позволяет использовать материнский капитал для выплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка.