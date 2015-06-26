Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2015, 19:30

Экономика

Минфин предлагает не индексировать в 2016 году материнский капитал

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В 2016 году федеральные власти могут отказаться от индексации материнского капитала, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Есть предложение о том, чтобы не индексировать в 2016 году дополнительно ежемесячную денежную выплату с 1 апреля, не индексировать совсем материнский и семейный капитал", – цитирует Дроздова "Интерфакс". По словам главы Пенсионного фонда, такую инициативу предложило Минфин России.

Он добавил, что в финансовом ведомстве также предлагают не включать в проект основных характеристик бюджета 1 млрд рублей на софинансирование социальных программ субъектов.

Ссылки по теме


Совсем недавно правительство РФ сообщало, что планируется расширить перечень случаев предоставления и возможностей использования маткапитала. Например, власти прорабатывают возможность использования материнского капитала для поддержки молодых семей, принимающих решение о рождении ребенка в раннем возрасте. Кроме того, планируется разрешить тратить маткапитал на оплату нянь и частных детских садиков.

Ранее президент подписал закон, который позволяет использовать материнский капитал для выплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка.

маткапитал Пенсионный фонд России индексация Минфин России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика