Семьи из Москвы и области получили более миллиарда рублей из средств маткапитала

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Более миллиарда рублей из средств материнского капитала обналичили семьи столичного региона за два месяца. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России, единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей получили более 45 тысяч семей.
С начала кампании (27 июня 2016 года) было принято более 142 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты. Документы можно подать в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ, а также сайте ПФР. Решение о начислении выплат принимается в течение двух месяцев.
История вопросаПраво на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств маткапитала имеют семьи, которые получили сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму на основные направления его расхода.
Подать заявление на такую выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка. Заявление на получение единовременных выплат необходимо подать до 30 ноября 2016 года.