Семьи из Москвы и области получили более миллиарда рублей из средств маткапитала

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Более миллиарда рублей из средств материнского капитала обналичили семьи столичного региона за два месяца. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России, единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей получили более 45 тысяч семей.

С начала кампании (27 июня 2016 года) было принято более 142 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты. Документы можно подать в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ, а также сайте ПФР. Решение о начислении выплат принимается в течение двух месяцев.