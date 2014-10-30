Итальянские и испанские спектакли покажут на фестивале "Большая перемена"

Фото: m24.ru

VIII Международный фестиваль театра для детей "Большая перемена" пройдет в Москве в дни осенних каникул - с 1 по 11 ноября. Юных зрителей ждут показы спектаклей и занимательные мастер-классы. В центре фестиваля в этом году будет театр для самых маленьких (до 7 лет).

"Традиционно в российском обществе ребенок считался готовым к восприятию искусства в возрасте от трех лет. Но новейшие педагогические и художественные практики, включая практики театральные, могут быть обращены и к детям до трех лет. Такой театр строится на бесконфликтной драматургии", - сообщили организаторы.

Основная программа "Большой перемены" включает выступления артистов зарубежных театров: Company El Patio из Испании, Teatro Distinto из Италии. Россию представят Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" (спектакли "Ветер" и "Маленькие чувства"), питерский Karlsson Haus ("Вероятно, чаепитие состоится") и Кемеровский театр для детей и молодежи ("Что случилось с крокодилом").

Покажут в рамках фестиваля и спектакли московских театров, в числе которых РАМТ (спектакль "Леля и Минька"), театр Маяковского ("Мама-кот").

В рамках специальной и благотворительной программы малышей ждет серия показов work-in-progress от лаборатории "Бэби-лаб" и мастер-классы специалистов в области театра для самых маленьких.

В "Большой перемене" примут участие представители Большого фестиваля мультфильмов, которые готовят программу совместно с театром "Домик Фанни Белл", проектом "Картонный папа", студией арт-терапии САМО и семейным клубом Mama’s Place.

"Благотворительная программа предполагает показы спектаклей, проведение мастер-классов и тренингов в детских домах, больницах, а также подготовку и проведение специальных мероприятий для воспитанников детских домов и детей из социально незащищенных семей в театре", - добавили организаторы.