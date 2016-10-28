Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Тыквы из клена и роз научат делать в "Аптекарском огороде" в честь Хэллоуина, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ. Мастер-классы для взрослых и детей пройдут 28, 29 и 30 октября.

Открытки с тыквами будут из листьев клена и кизила, а также лимонно-оранжевых лепестков роз. В зависимости от пожеланий участников, они будут яркими, пугающими, либо волшебными. Мероприятия пройдет с 11:00 до 18:00.

Кроме того, 2 и 9 ноября в 18:00 пройдет мастер-класс "Праздник листопада". Его участники научатся делать отпечатки листьев, наносить на них рисунки, вырезать из них деревья и делать коллажи.