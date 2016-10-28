Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Тыквы из клена и роз научат делать в "Аптекарском огороде" в честь Хэллоуина, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ. Мастер-классы для взрослых и детей пройдут 28, 29 и 30 октября.
Открытки с тыквами будут из листьев клена и кизила, а также лимонно-оранжевых лепестков роз. В зависимости от пожеланий участников, они будут яркими, пугающими, либо волшебными. Мероприятия пройдет с 11:00 до 18:00.
Кроме того, 2 и 9 ноября в 18:00 пройдет мастер-класс "Праздник листопада". Его участники научатся делать отпечатки листьев, наносить на них рисунки, вырезать из них деревья и делать коллажи.
На экспозиции покажут более 20 видов мхов и лишайников, собранных в Тверской области. Также гости увидят более 100 роскошных азалий, которые будут по очереди расцветать вплоть до конца декабря.
Мхи, лишайники и азалии предстанут в одном пространстве с другими интересными растениями, названия которых держатся в секрете.