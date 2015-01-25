Мастер-класс онлайн: Наталья Мещанинова о документальном и игровом кино

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25 января завершается образовательная программа VIII Международного фестиваля независимого кино 2morrow/"Завтра". Портал прямых трансляций показывает все мероприятия цикла.

В последний день в Музее Москвы состоится мастер-класс режиссера и сценариста фильма "Комбинат "Надежда" Натальи Мещаниновой на тему "От документального к игровому кино". Прямую трансляцию события смотрите на сайте online.m24.ru в 20.00.