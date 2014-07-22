Детей приглашают на мастер-классы в "Зеленую школу" парка Горького

"Афиша": В парке Горького работает "зеленая школа" для детей

В парке Горького продолжает работу "Зеленая школа" - своеобразный клуб юных натуралистов до 14 лет. На большой лужайке можно найти гамаки и грядки. В программе – пикники и мастер-классы, сообщает телеканал "Москва 24".

Уроки и мастер-классы здесь проводят приглашенные дизайнеры, флористы и художники. Ребят даже учат искусству приготовления борща. Целый комплекс занятий посвящен садоводству.

"Это очень похоже на то, что было в советское время, только изменилась содержательная часть. "Зеленая школа" - не строго экологический проект. Он позволяет городским детям контактировать с природой", - рассказала руководитель "Зеленой школы" Ксения Будина.

"Зеленая школа" работает ежедневно с 12.00 до 20.00. Учеников ждут в здании "Гараж". Занятия - от 200 до 600 рублей за посещение. Абонементы на месяц – от 1000 рублей.