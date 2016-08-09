Форма поиска по сайту

09 августа 2016, 14:35

Культура

Маленькие франкенштейны соберут "Голодную гориллу" из конструктора

В Семейном парке Skazka открывается Летний Робомарафон

Фото: facebook.com/skazkaland

9, 10 и 11 августа в Семейном парке Skazka юные исследователи в возрасте от 4 до 9 лет смогут попробовать себя в инженерии.

В рамках Летнего Робомарафона можно будет своими руками собрать "Голодную гориллу" из конструктора и "оживить" ее при помощи нехитрых компьютерных алгоритмов, которые ребята создадут вместе с педагогами.

На пяти различных площадках запланировано 1800 бесплатных мероприятий для детей от 5 до 14 лет. А на интерактивных мастер-классах каждый участник сможет не только сконструировать своего маленького робота и научить его двигаться, но и познакомиться с азами компьютерного программирования роботехники.

Полное расписание мастер-классов опубликовано на сайте Робомарафона.

Место: ул. Щербаковская, д. 53, Семейный парк Skazka

Время: 9, 10 и 11 августа в 13:00 и 18:00

