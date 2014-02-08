На фестивале "Первозданная Россия" научат делать сферические панорамы

8 февраля в рамках Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном Доме Художника пройдет мастер-класс по фотографии "Сферические панорамы. Основы съемки, склейки и ретуши". Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru

Слушатели узнают, как правильно делать красочные сферические панорамы. Узнать тонкости фотографии помогут фотомастера проекта AirPano.ru Дмитрий Моисеенко и Иван Росляков. Ведущие расскажут об основах съемки панорам и подготовке готовых работ для демонстрации.



Начало трансляции - в 16.00.

Трансляция завершена.