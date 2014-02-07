В "Москвиче" научат собирать фотокамеру своими руками

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 8 февраля, в Культурном центре "Москвич" пройдет необычный мастер-класс, на котором юных гостей научат собирать фотокамеру своими руками. На увлекательном занятии ждут ребят в возрасте от 10 до 16 лет. Пройдет мастер-класс в рамках проекта "Уроки труда".

Подростки узнают, как работает фотоаппарат, по каким законам создается изображение и познакомятся с некоторыми секретами фотомастерства. Фотокамеры участникам мастер-класса предложат собрать из подручных материалов. Ведущим занятия станет фотограф-портретист и фоторедактор Юрий Чичков, который снимает для изданий "Афиша", "Русский репортер", Billboard Russia и других.

Вход на занятие свободный. Необходимо только заявить о желании прийти, заполнив специальную форму. Организаторы просят зарегистрировавшихся участников мастер-класса принести с собой фотоаппараты (можно даже просто мобильные телефоны с фотокамерой).

Начало - в 16.00.