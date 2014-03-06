В ЗИЛе детям прочтут стихи Сергея Михалкова

"Афиша": В клубе Mamas' Place проходят "Внеклассные чтения"

Каждую субботу в ЗИЛе проходят детские чтения. На этой неделе - 8 марта - маленьких гостей культурного центра ждут стихи Сергея Михалкова, Елены Благининой, Ирины Токмаковой. С детьми будут, кроме того, мастерить декорации для мини-спектакля и играть. Занятия проходят в пространстве Mama’s place.

В следующую субботу, 15 марта, в ЗИЛе поставят сказку "Лиса и заяц". Для нее дети будут строить разнообразные игрушки.

Занятия проходят с 11.00 до 14.00. Взрослый билет обойдется в 400 рублей, для детей вход бесплатный.