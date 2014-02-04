В арт-центре "Ветошный" прошел мастер-класс по оригами

В арт-центре "Ветошный" в рамках выставки "Самураи. 47 ронинов" прошел мастер-класс по оригами и лекция о самурайской культуре. Его провела президент Международного детского центра оригами, член немецкой, австралийской, американской ассоциаций оригами и автор разнообразных оригами-моделей и книг Зоя Чащихина. Онлайн-трансляцию занятий обеспечило сетевое издание M24.ru.

Зоя Чащихина – президент Московского детского центра оригами при отделе культуры японского фонда и при посольстве Японии в Москве. Она также является единственной в России ученицей великого японского учителя (сэнсея) оригами Акиры Йосидзавы.

В 2005 году Зоя Чащихина получила награду от чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Иссэя Номуры "за большие заслуги и вклад в дело укрепления взаимопонимания и дружбы между Японией и зарубежными странами".

Чащихина – автор более двух тысяч оригамных фигурок, член Немецкой Ассоциации оригами, в работе конференции которой принимала участие в 2000 году по персональному приглашению со стороны ее президента Эдуарда Майера, имеет ряд публикаций.

Оригами переводится с японского как "сложенная бумага". Это вид декоративно-прикладного искусства – искусство складывания фигурок из бумаги. Своими корнями искусство уходит в Древний Китай. Именно там изобрели бумагу. Сначала оригами использовалось в религиозных обрядах, и продолжительное время этот вид искусства был доступен лишь представителям высших сословий, у которых владение техникой складывания из бумаги считалось признаком хорошего тона.

Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. Также предполагается использование одного листа бумаги без применения клея и ножниц. Однако часто для придания формы сложной модели или для ее консервации используется пропитка исходного листа клеевыми составами, содержащими метилцеллюлозу.

Происхождение оригами до сих пор вызывает много споров, однако наверняка можно сказать, что по большей части это искусство развивалось в Японии. К началу периода Хэйан (794 - 1185 гг.) оригами стало значительной частью японских церемоний: самураи обменивались подарками, украшенными носи (символами удачи), сложенными из бумажных лент, а бумажные бабочки использовались на свадьбах и представляли жениха и невесту.

Независимые традиции складывания из бумаги существовали также в Китае, Корее, Германии и Испании. Европейские традиции складывания из бумаги плохо документированы, тем не менее, известно, что технология изготовления бумаги достигла арабов около VIII века н.э., до Испании бумага дошло около XI века. С этого времени в Испании, а затем с XV века в Германии начало развиваться складывание бумаги.

В настоящее время оригами – по-настоящему международное искусство. Во многом это стало возможно благодаря введению в обиход в 1960-х гг. системы условных обозначений Ёсидзавы-Рандлетта. После этого искусство оригами стало распространяться по всему миру.

Виды и техники оригами модульное оригами;

простое оригами;

складывание по развертке;

мокрое складывание.



Оригами в жизни великих людей (по материалам журнала "Наука и жизнь")

Мало кто знает, что и среди российских мыслителей были поклонники оригами. Великий русский писатель Лев Толстой, хоть и не знал самого слова "оригами", был знаком с этим искусством. В музее-усадьбе "Поленово" среди экспозиций хранятся четыре бумажные птички, сложенные руками Толстого для детей живописца Поленова.

Еще одна известная личность – Мигель де Унамуно, гордость испанцев – в детстве и в зрелые годы увлекался изготовлением бумажных фигурок птичек. Есть даже фотографии и портрет Унамуно, окруженного разными фигурками. Философ и поэт, эссеист, драматург и романист, филолог и историк, политик и педагог не раз высказывался об искусстве складывания из бумаги:

"Я почитаю своим долгом посвятить эти воспоминания, пусть бесполезные для них, им, товарищам моего детства. Кто может поклясться, что в этих бездушных, мертвых и холодных бумажонках не было хотя бы тени сознания? Я не рискну, хотя никогда не был в их шкуре".

"...главным развлечением моего детства, в которое я уходил с головой по крайней мере года три подряд изо дня в день, не зная ни отдыха, ни покоя, с завидным постоянством, были бумажные птички".

"Едва мне попадается на глаза угловатая фигура бумажной птички со вздернутым клювом, как я вспоминаю эти три наполненных жизнью и радостных года, когда я засыпал каждый вечер, стоило только коснуться щекой подушки, и просыпался радостный каждое утро".

"Увлечение это родилось постепенно, как все, чему суждена долгая жизнь. Началось оно чудесными весенними днями 1874 года, во время бомбардировки нашего города. Надо было чем-то занять время ... и единственное, что могло прийти нам на ум, это, изготовив сотни две бумажных птичек ..., выстраивать их в колонну по четыре и разыгрывать сражения".

Термины, упоминавшиеся в лекции

Фудзияма (Фудзи) – действующий стратовулкан на японском острове Хонсю. Самая высокая точка Японии (высота горы – 3776 м) расположена в 90 километрах к юго-западу от Токио. Сейчас вулкан считается слабо активным, последнее извержение зафиксировано в 1707-1708 гг.

Фудзияма известна своими почти идеальными коническими очертаниями. Гора считается священной, она служит объектом туризма и религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Веками Фудзи являлась популярной темой в японском искусстве.

В настоящий момент на вершине горы расположены синтоистский храм, почтовое отделение и метеостанция. Окрестности Фудзиямы входят в состав Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу.

Кусудама переводится с японского языка как "лекарственный шар". Это бумажная модель, как правило формирующаяся сшиванием вместе концов множества одинаковых пирамидальных модулей. Обычно такими модулями выступают стилизованные цветы, сложенные из квадратного листа бумаги. В результате такого сшивания получается тело шарообразной формы. Иногда отдельные компоненты кусудамы могут быть склеены вместе. В качестве украшения снизу шара иногда прикрепляется кисточка.

В древней Японии в кусудамах хранили целебные сборы и благовония.

Искусство кусудамы происходит от древней японской традиции, когда такие шары применяли для фимиама и смеси сухих лепестков. Возможно, это были первые настоящие букеты цветов или трав. Само слово "кусудама" - это комбинация двух японских слов кусури (лекарство) и тама (шар).

В современной Японии кусудамы используют для украшения или в качестве подарков

Вместе с классическими кусудамами в оригами ежегодно появляются десятки новых оригинальных моделей – шары, многогранники, букеты и прочее.

Если говорить о модульном оригами, то наиболее известными тут являются такие японские мастера, как Томоко Фусэ, Миюки Кавамура, Мио Цугава, Макото Ямагути и Ёсихидэ Момотани. В США это Меенакши Мукерджи и Джим Планк.

Яна Сахарова